الحسابات المزيفة مصدر شائعات جديد لنجمات الفن.. ياسمين عبد العزيز تحذر من منتحل شخصيتها.. ونرمين الفقي تنفي الارتباط

منتحل شخصية ياسمين عبد العزيز يستغل صور زيادة وزنها ويروج لشائعة حمل

رغم نفي عبلة كامل شائعة الاعتزال.. حساب مزيف يروج للشائعة









لمواقع التواصل الاجتماعي أو "سوشيال ميديا" آثارها الإيجابية والسلبية أيضا، وهو ما يتسبب في وضع نجوم الفن بمواقف محرجة ومآزق بسبب انتحال البعض لشخصياتهم من خلال حسابات مزيفة سواء على "فيسبوك، تويتر، إنستجرام".











ومن هنا يبدأ ترويج الشائعات وانتشارها بسرعة البرق، ليتفاجأ الفنان بسيل من الأنباء المغلوطة والأخبار غير الصحيحة، ومن هنا يبدأ بعضهم النفي.









ياسمين عبد العزيز



حذرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "Fake account الاكونت ده منتحل شخصيتي".









وكان الفنان أحمد العوضي، نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيها مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد الجدل الذي أثير حول حملها.









وظهر أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز، في صورتين، وهو ممسك ببطنها، ولم يكتب أي تعليق، ليثير الجدل مرة أخرى حول حمل زوجته «ياسمين»، لا سيما أنهما لم ينفيا الأخبار التي ترددت.











من جهة أخرى، رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق "إنستجرام"، الذي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببه مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.











ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «دراسة في الحب.. إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده انت كده مع الشخص صح الصح».



















عبلة كامل:

نشر حساب وهمي منسوب للفنانة الكبيرة عبلة كامل، تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر بعد الضجة التي أثيرت على مدار الأيام الماضية.









وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل: "الحمد الله قررت أعتزل الفن بشكل نهائي، وأتمنى أكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمال هادفة وقدرت أدخل على قلوبكم السرور".









وكانت عبلة كامل تصدرت التريند عبر سوشيال ميديا على مدار الأسابيع الماضية بسبب مرور ٢٤ عاما على عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.









يشار إلى أن آخر أعمال عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الذي قدمت منه ٤ أجزاء.









نرمين الفقي



وفي شهر أبريل الماضي، انتحل شخص مجهول صفة الفنانة نرمين الفقي ودشن حسابا يحمل اسمها على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، ونشر هذا الحساب صورة تجمع الفنانة بشاب وكشف من خلال التعليق عن ارتباطهما.









وجاء نص التعليق كالتالي: "الحمد الله ربنا كرمني بشريك حياتي ربنا يخليك ليا يا رب".









ونفت نرمين الفقي الشائعة من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".







