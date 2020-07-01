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تعليم

20 طالبا بلجان امتحانات جامعة القاهرة وعلامات استرشادية للحفاظ على التباعد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ثابت البطل
قال مصدر بجامعة القاهرة أن الجامعة ملتزمة بكافة لإجراءات الاحترازية خلال امتحانات طلاب السنوات النهائية، بداية من  تعقيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، قبل الدخول الحرم الجامعي، مع ضرورة ارتداء الكمامات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أن إدارة الأمن تضع خطة لتأمين المداخل والمخارج والأسوار خلال فترة الامتحانات، وتم نشر بوابات التعقيم على منافذ الجامعة حسب قدرة كل منفذ، بالإضافة لوضع لوحات استرشادية  توضح لكل طالب مكان لجنته، وسيتم توفير عدة طرق للوصول للجان  حفاظًا على التباعد الاجتماعي ومنع التكدس.

وأنه طبقا لتعليمات رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت فإن كل لجنة ستضم 20 طالب فقط لترك مسافات أمنه بين الطلاب، ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، وكذلك الإشراف الطبي للتعامل مع أي حالات طارئة.



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