بالفيديو.. طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري

2- لعمل

تضاف كمية من الزيت ويشوح به البصل سريعا الا ان يذبل، وتضاف كل التوابل إلا البصل وتشوح سريعا جدا، ثم يضاف المرقة وجميع الصوصات ومن ثم يضاف الأرز.