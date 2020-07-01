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بالفيديو.. طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:18 م
طريقة عمل طاجن الريزو
طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري
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آية التيجي
يمكن تقديم طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري بنفس المذاق التي نحصل عليها عند تناوله خارج المنزل، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري بأسهل المكونات واقل التكاليف.

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطهي : 40 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص

ويمكن استبدال داخل طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري الجمبري بقطع من صدور أو أوراك الدجاج المخلية، حيث انها وجبة مثالية وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وسوف تنال إعجاب اطفالك وعائلتك بأكملها.


طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري

مقادير طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري

لتتبيل الجمبري

1 كيلو جمبري كبير بالقشر
ربع كوب صوص حار
ربع كوب صوص باربيكيو
ربع كوب عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
زيت نباتي

لعمل الأرز

3 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
3 بصلة شرائح مدورة
2 بصلة مفرومة
ربع كوب كاتشاب
ربع كوب صوص باربيكيو
2 ملعقة كبيرة صوص ورشيستر شاير
2 ونصف كوب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة جوزة الطيب
نصف ملعقة صغيرة كركم
2 ورقة لورا
2 عود قرفة
ملح وفلفل أسود
زيت نباتي

طريقة عمل طاجن الريزو بالجمبري :

1- لتتبيل الجمبري تخلط كل مكونات التتبيلة معا ويتبل بها الجمبري. يترك الجمبري لمدة نصف ساعة في التتبيلة.

2- لعمل الريزو تضاف كمية من الزيت ويشوح به البصل سريعا الا ان يذبل، وتضاف كل التوابل إلا البصل وتشوح سريعا جدا، ثم يضاف المرقة وجميع الصوصات ومن ثم يضاف الأرز.

3- يترك الأرز على نار متوسطة إلا أن يغلي ويتشرب أغلب السائل.

4- نحضر طاجن ويدهن بالزيت، وترص شرائح البصل في قاع الطاجن.

5- يصب الريزو فوق شرائح البصل، و يرص الجمبري المتبل فوق الريزو. 

6- يدهن الجمبري بالكمية المتبقية من التتبيلة، ويغطى الطاجن بورق الألومنيوم.

7-  يطهى الطاجن في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى يتم النضج.
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