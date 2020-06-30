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مرأة

طريقة عمل بيكاتا الدجاج .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:29 م
طريقة عمل بيكاتا
طريقة عمل بيكاتا الدجاج
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل بيكاتا الدجاج اكلة مميزة لمن لا يحبون اللحم ويفضلون الدجاج في اكلاتهم، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل بيكاتا الدجاج بطريقة بسيطة وغير متكلفة.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 40 دقيقة
تكفي لـ : 4 اشخاص

ويمكن تقديم طريقة عمل بيكاتا الدجاج مع المكرونة او الارز الأبيض بالشعرية، وهي وصفة مثالية ومتكاملة للأطفال والكبار ايضا، ويمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وإليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.


طريقة عمل بيكاتا الدجاج

مكونات طريقة عمل بيكاتا الدجاج 

٤ صدور دجاج
1 كوب دقيق
ربع كوب كابري
ربع كوب عصير ليمون
نصف كوب مرقة دجاج
نصف كوب بقدونس مفروم
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
زبدة
زيت نباتي

طريقة عمل بيكاتا الدجاج :

1- نقوم بفتح صدور الدجاج بالسكين بالطول وليس للآخر؛ بحيث تبقي شكل الفراشه، ثم نضع الزيت في طاسه مع الزبده ونتركها تذوب.

2- تعفر صدور الدجاج بالدقيق، وتوضع في الزبده قطعه قطعه، ونضع رشة جوزة الطيب وملح وفلفل.

3-بعد التحمير نقلبها علي الوجه التاني، ونضع رشة ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب.

4- نتركها تتحمر ونخرجها، ثم نضع قطعة زبدة في نفس الطاسة ونحمر الدقيق والكاري والبقدونس.

5- بعد التحمير نضيف المرقه ، ونتركه يغلي ونضيف الليمون والبقدونس الطازج ، وتقلب.

6- نعيد الدجاج مرة اخرى في الطاسة، ونتركها لتنضج، وتشرب من الصوص، ونقوم بتقليبه على الوجه الآخر لكي تتشرب من الصوص.

7- تقدم بيكاتا الدجاج مع مكرونة أو الأرز الأبيض مع البطاطس البيوريه.

وإليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل بيكاتا الدجاج خطوة بخطوة..
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