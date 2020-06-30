طريقة عمل بيكاتا الدجاج .. فيديو



مكونات طريقة عمل بيكاتا الدجاج



٤ صدور دجاج

1 كوب دقيق

ربع كوب كابري

ربع كوب عصير ليمون

نصف كوب مرقة دجاج

نصف كوب بقدونس مفروم

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زبدة

زيت نباتي





طريقة عمل بيكاتا الدجاج :





1- نقوم بفتح صدور الدجاج بالسكين بالطول وليس للآخر؛ بحيث تبقي شكل الفراشه، ثم نضع الزيت في طاسه مع الزبده ونتركها تذوب.





2- تعفر صدور الدجاج بالدقيق، وتوضع في الزبده قطعه قطعه، ونضع رشة جوزة الطيب وملح وفلفل.



3-بعد التحمير نقلبها علي الوجه التاني، ونضع رشة ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب.



4- نتركها تتحمر ونخرجها، ثم نضع قطعة زبدة في نفس الطاسة ونحمر الدقيق والكاري والبقدونس.



5- بعد التحمير نضيف المرقه ، ونتركه يغلي ونضيف الليمون والبقدونس الطازج ، وتقلب.



6- نعيد الدجاج مرة اخرى في الطاسة، ونتركها لتنضج، وتشرب من الصوص، ونقوم بتقليبه على الوجه الآخر لكي تتشرب من الصوص.



