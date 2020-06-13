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مرأة

بيكاتا اللحم بمذاق لن تتوقعينه وأحلى من المحلات

السبت 13/يونيو/2020 - 01:34 ص
بيكاتا
بيكاتا
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لمياء الياسين
تعد البيكاتا من الأطباق الإيطالية الشهيرة يمكن تحضيرها بطريقة جديدة ومذاق مختلف احلى من المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحى

إقرأ أيضا ..البيكاتا بصوص اللحم للشيف إلهام فتحى

البيكاتا بصوص اللحم للشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير البيكاتا

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    نصف كوب دقيق
     نصف كيلو شرائح لحمة
     نصف كوب مشروم طازج
     ملعقة كبيرة زبدة
    1/2 كوب شوربة لحمة
    2 فص ثوم مفروم
    1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير للبيكاتا

     فى وعاء تبلى اللحم بعصير الليمون والتوابل والثوم و اتركيها جانبًا لمدة ساعة
     في وعاء على النار شوحى الثوم فى الزبد لدقائق
     قلبي شرائح اللحمة في الدقيق، ثم قومي بتحميرها على الجانبين ثم أضيفى الدقيق وقلبى وأضيفى المرق وقلبى
     اضيفي شرائح المشروم و قلبي المكونات
     في طبق التقديم  ضعى البيكاتا و زينيها بالبقدونس
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