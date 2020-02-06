بطريقة المطاعم.. طريقة لحمة البيكاتا

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات مميزة يوم الاجازة، تعرفي علي طريقة عمل اللحمة بيكاتا للشيف نهي المغازي
المقادير :
٢/١ كيلو لحمة فيليه شرايح بصلة كبيرة
٣ فصوص ثوم مفروم معلقة كبيرة دقيق
معلقة زبدة مكعب مرقة خضروات
الطريقة :
تقطع البصلة شرايح و ترص عليها شرايح اللحمة و ترفع على النار .
تتبل بالملح والفلفل الأسود و البهارات و مكعب المرقة .
و تزود بالماء قليل بقليل و نوطى النار و نغطيها حتى تنضج بحيث يكون لها صوص كافى .
نحمر الدقيق فى ملعقة الزبدة تحميرا خفيفا حتى يصبح بنى فاتح .
يصب صوص اللحمة عليه و يقلب حتى يصير مثل الكريمة .
توضع اللحمة فى السيرڤيس و يصب عليها الصوص .
تقدم مع أرز أو مكرونة أو بطاطس محمرة ، و سلطة .
لو أضفنا قطع الماشروم للصوص يصبح صوص پيكاتا بالمشروم