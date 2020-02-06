بطريقة المطاعم.. طريقة لحمة البيكاتا

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات مميزة يوم الاجازة، تعرفي علي طريقة عمل اللحمة بيكاتا للشيف نهي المغازي





المقادير :



٢/١ كيلو لحمة فيليه شرايح بصلة كبيرة

٣ فصوص ثوم مفروم معلقة كبيرة دقيق

معلقة زبدة مكعب مرقة خضروات





الطريقة :

تقطع البصلة شرايح و ترص عليها شرايح اللحمة و ترفع على النار .

تتبل بالملح والفلفل الأسود و البهارات و مكعب المرقة .

و تزود بالماء قليل بقليل و نوطى النار و نغطيها حتى تنضج بحيث يكون لها صوص كافى .

نحمر الدقيق فى ملعقة الزبدة تحميرا خفيفا حتى يصبح بنى فاتح .

يصب صوص اللحمة عليه و يقلب حتى يصير مثل الكريمة .

توضع اللحمة فى السيرڤيس و يصب عليها الصوص .

تقدم مع أرز أو مكرونة أو بطاطس محمرة ، و سلطة .

لو أضفنا قطع الماشروم للصوص يصبح صوص پيكاتا بالمشروم