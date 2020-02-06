AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطريقة المطاعم.. طريقة لحمة البيكاتا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:16 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

اذا كنت تحاولين تقديم  اكلات مميزة يوم الاجازة،  تعرفي علي طريقة عمل اللحمة بيكاتا للشيف نهي المغازي 

المقادير :


٢/١ كيلو لحمة فيليه شرايح بصلة كبيرة
٣ فصوص ثوم مفروم معلقة كبيرة دقيق
معلقة زبدة مكعب مرقة خضروات


الطريقة :
تقطع البصلة شرايح و ترص عليها شرايح اللحمة و ترفع على النار .
تتبل بالملح والفلفل الأسود و البهارات و مكعب المرقة .
و تزود بالماء قليل بقليل و نوطى النار و نغطيها حتى تنضج بحيث يكون لها صوص كافى .
نحمر الدقيق فى ملعقة الزبدة تحميرا خفيفا حتى يصبح بنى فاتح .
يصب صوص اللحمة عليه و يقلب حتى يصير مثل الكريمة .
توضع اللحمة فى السيرڤيس و يصب عليها الصوص .
تقدم مع أرز أو مكرونة أو بطاطس محمرة ، و سلطة .

لو أضفنا قطع الماشروم للصوص يصبح صوص پيكاتا بالمشروم 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه إنهاردة.. حمام كداب وفاصوليا خضراء وأرز أبيض الحلو أيس كريم

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي

هنفطر إيه النهاردة.. سوسيس بيكين وعجة بطاطس

طريقة عمل طاجن البحريات بالخضروات

هنتغدى ايه.. مكرونة وفراخ بطريقة غير تقليدية

هنتغدى إيه النهاردة.. أرز بسمتي بالمكسرات وبيكاتا

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد أول ظهور لـ بشرى فى المستشفى

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبى لـ 45.456 مليار دولار بنهاية يناير

المصري يقتنص تعادلا غاليا أمام طنطا فى الدوري المصري

في 15 ثانية فقط .. رجل يصاب بـ كورونا لـ وقوفه بجوار سيدة تحمل المرض

العربية اتعجنت.. رافعة حفار تسحق سائق تاكسي في الاميرية

إلهام شاهين ودلال عبد العزيز أول حضور عزاء نادية لطفى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد