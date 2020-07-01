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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:32 م
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
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يوسف رجب

أعلن المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج و تعافي 101 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المصابين بالفيروس.


خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور و توافر كافة الاحتياجات.


وتابع شلبي، تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفى والمرافق والبنية الأساسية و العمل و الصيدلية ومخازن الادوية والمستلزمات الوقائية.


و أشار شلبى، إلى أن الادوية والمستلزمات الوقائية تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى و كذلك مرضى العزل المنزلي.


وأضاف السكرتير العام، أن اللجنة تأكدت من انتظام الأطباء وهيئة التمريض في العمل حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية الخطرة.

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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قنا العام إلى ١٠١ حالة
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