مثالا للإنسانية..أحد أبطال الجيش الأبيض يتوفى والده ويرفض ترك مكانه لإنقاذ مصابى كورونا

شهدت مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد بمحافظة الدقهلية ، واقعة انساية بطلها احد ابطال الجيش الابيض والذى يتفانى مع زملاءه فى تقديم كل انواع الرعاية والتضحية من اجل انقاذ مصابى كورونا وهو الطبيب السيد علوش طبيب الأطفال بمستشفى المطرية المركزى ويعمل حاليا بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد .





حيث تلقى الطبيب رسالة اليوم تفيد وفاة والده وضرورة حضوره للمشاركه فى تشييع الجثمان، الا انه رغم اصابته بحاله من الحزن الشديد على فراق والده رفض ترك مكانه فى خدمة المرضى وطلب من الجميع الدعاء لوالده بالرحمه والمغفره واصر على استكمال عمله بالمستشفى .





واضاف زملاء الطبيب أنه بما قام به سطر نموذج جديد من تضحيات ابطال الجيش الابيض بحروف من نور سيذكرها التاريخ عندما تلقى خبر وفاة والده و اصراره على استكمال عمله فى خدمة المرضى بالاضافه الى خوفه من الذهاب لجنازة والده وقد يكون هناك خطر على الموجودين بنقل اى عدوى لهم .





واضافو ان الطبيب طلب من أسرته وأهالي المطرية بتشييع جثمان والده دون انتظار حضوره مؤكدين انه عقب تحدثه مع اهله قام وإرتدي ملابس العمل وتوجه الي غرف المرضي لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج لهم مشيرين الى انهم قاموا بتقديم واجب العزاء له .

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