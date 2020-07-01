الكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن الفترة الجديدة ستكون بالأسعار الجديدة في الفاتورة.





وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المواطن سيحاسب بالأسعار الجديدة بداية من اليوم.

ولفت أيمن حمزة إلى أن المواطن الذى يستخدم 650 كيلو فى الشهر سيحاسب بـ 1.18 قرش للكيلو، ومن يستهلك 1000 كيلو سيحاسب على 1.40 قرش.





وأوضح أيمن حمزة أن المواطن عليه أن يقوم بعمل صيانة مستمرة للتكييف، ومن الأفضل أن يقوم المواطن بتشغيله عند 25 درجة.





وأشار إلى أن المواطنين عليهم ترشيد استخدام غلاية المياه و الميكرويف والسخان و الغسالات التى تستهلك كهرباء عالية.



