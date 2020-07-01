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محافظات

ضبط 5 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:47 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  فى بيان اليوم أنه تم ضبط 5 اطنان مصنعات لحوم ودواجن في حملات للطب البيطري بمركز ومدينة المنزلة في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

 
وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين. 


كان الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري قام فى اطار توجيهات المحافظ وبالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة بنطاق مركز ومدينة المنزلة أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة من مصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 4  محاضر لمطبخ تجهيز طعام ومحل جزارة ومطعم.
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