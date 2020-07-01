ضبط 5 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في الدقهلية







وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.





كان الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري قام فى اطار توجيهات المحافظ وبالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة بنطاق مركز ومدينة المنزلة أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة من مصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 4 محاضر لمطبخ تجهيز طعام ومحل جزارة ومطعم.