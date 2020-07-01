صورة من الأرشيف.. إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف.. شاهد

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة جمعتها بالنجم الراحل عزت ابو عوف .





وكتبت إسعاد معلقة له على الصورة :"كلنا مفتقدينك جدًا".









وحصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.







