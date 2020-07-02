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تعليم

وزير التعليم يعلن إتاحة أول كشاف استشهادات مرجعية بالعربية على بنك المعرفة المصري

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:29 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أول كشّاف استشهادات مرجعية باللغة العربية مستضاف على ™Web of Science متاح الآن للباحثين في مصر عبر بنك المعرفة المصري!.


وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يمكنك الآن الوصول إلى المعلومات الببليوغرافية والاستشهادات العلمية من الدوريات العربية التي تم تنسيقها بخبرة ومحتويات أخرى من "كشاف الاستشهادات المرجعية" على ™Web of Science من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/ARCI-EKB 


ويمكن لمن يهمه الأمر التعرف على كيفية استخدام محرك البحث على بنك المعرفة المصري وكيفية تصفح الكتب والمجلات العلمية من كبرى دور النشر العالمية والمحلية!.


ويمكن التسجيل الآن في ورش العمل من بنك المعرفة أونلاين كل إثنين وخميس الساعة ٩:٠٠ مساءً:  https://www.ekb.eg/ar/events 


كما يمكن لمن يهمه الأمر التعرف على المزيد حول التدريس عبر الإنترنت، بما في ذلك كيفية تصميم دورة تدريبية عبر الإنترنت، والتواصل، وتخطيط وبناء المحتوى الرقمي، وغير ذلك الكثير من خلال المقالة المتاحة على قاعدة  بيانات Academic Search Complete  من EBSCO والمتاحة من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/3esoMTU  


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