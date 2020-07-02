ابني الثاني.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني.. شاهد

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة برفقة تامر حسني.





وعلقت نهال عنبر على الصورة، "انا مع ابني الثاني تامر حسني القمر الراجل بجد اخ وصديق وجدع ربنا يخليك اما وحسام ليا".







وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





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مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.