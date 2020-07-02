AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ابني الثاني.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:53 ص
نهال عنبر وتامر حسني
نهال عنبر وتامر حسني
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة برفقة تامر حسني.


وعلقت نهال عنبر على الصورة، "انا مع ابني الثاني تامر حسني القمر الراجل بجد اخ وصديق وجدع ربنا يخليك اما وحسام ليا".


وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية"  مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


إقرأ أيضا :نهال عنبر: على الزوج والزوجة التفاهم في تربية الأبناء.. فيديو

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج  تامر مرسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بصورة لها مع ياسمين صبري ونهال عنبر.. شاهد

بهذه الطريقة.. أيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلاده.. شاهد

أيتن عامر تداعب زوجها عبر انستجرام..شاهد

فيديو جديد لـ أيتن عامر وزوجها بموقع تيك توك.. شاهد

أريد خبزا و حنانا.. آيتن عامر تتقمص شخصية الراحلة سناء يونس ..فيديو

برفقة والدتها .. آيتن عامر تشارك جمهورها صور نادرة من طفولتها | شاهد

ترشيحاتنا

يدير النادي من البيت.. إسلام صادق: مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة كورونا ..فيديو

بـ الفراشات.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

ابني الثاني.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني.. شاهد

بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها