احتفالات ثورة 30 يونيو.. نهال عنبر لـ صدى البلد: مفيش حاجة تقدر تقف قدام مصر

يحتفل المصريون بمرور 7 السنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة التي حررت مصر من الإرهاب الأسود وأطاحت بجماعة الإخوان، ومن ضمن هؤلاء المحتلفين بثورة 30 يونيو الفنانة الكبيرة نهال عنبر التي قالت في تصريح لـ صدى البلد :"كل سنة وكل مصريين طيبين وخير بـ ثورة 30 يونيو التي احدثت نقلة كبيرة لمصر و تحققت بفضلها انجازات في السنوات الاخيرة ".
وأضافت نهال عنبر: "مصر شهدت تطورا كبيرافي زمن قياسي فبدلا من 30 او 40 عاما في سنوات قليلة حققنا انجازات وشهدنا نتائجها على أرض الواقع".
وتابعت: "ولا يصح ان تكون مصر بلد الحضارة منذ الالاف سنين ليست على نفس متسوى تطور بلدان حديثة في التكنولوجيا وغيرها من المجالات، مصر بلد كبيرة و الان بنكمل حضارتنا وفي وقت قليل سنحقق الكثير".
وأضافت الفنانة الكبيرة: "ورغم الضعوطات الدولية من كل الجهات الا اننا مستمرين في النهوض وهناك مجهود كبير من الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لكي ننجز مهامنا " ومحدش يقدر يقف امام مصر".