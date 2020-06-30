احتفالات ثورة 30 يونيو.. نهال عنبر لـ صدى البلد: مفيش حاجة تقدر تقف قدام مصر

ومن ضمن هؤلاء المحتلفين بثورة 30 يونيو الفنانة الكبيرة نهال عنبر التي قالت في تصريح لـ صدى البلد :"كل سنة وكل مصريين طيبين وخير بـ ثورة 30 يونيو التي احدثت نقلة كبيرة لمصر و تحققت بفضلها انجازات في السنوات الاخيرة ". يحتفل المصريون بمرور 7 السنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة التي حررت مصر من الإرهاب الأسود وأطاحت بجماعة الإخوان،





وأضافت نهال عنبر: "مصر شهدت تطورا كبيرافي زمن قياسي فبدلا من 30 او 40 عاما في سنوات قليلة حققنا انجازات وشهدنا نتائجها على أرض الواقع".

وتابعت: "ولا يصح ان تكون مصر بلد الحضارة منذ الالاف سنين ليست على نفس متسوى تطور بلدان حديثة في التكنولوجيا وغيرها من المجالات، مصر بلد كبيرة و الان بنكمل حضارتنا وفي وقت قليل سنحقق الكثير".

وأضافت الفنانة الكبيرة: "ورغم الضعوطات الدولية من كل الجهات الا اننا مستمرين في النهوض وهناك مجهود كبير من الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لكي ننجز مهامنا " ومحدش يقدر يقف امام مصر".



