ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

أعلنت شركة إينيوس أوتوموتيف لصناعة السيارات الكشف التصميم الخارجي لسيارتها المقبلة جريناديير، ذات الطابع العملي الجاد من فئة سيارات الدفع الرباعي.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة إينيوس أوتوموتيف، ديرك هيلمان: يسعدنا أن نزيح الستار عن تصميم سيارة جريناديير في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التصنيع.

واضاف ان معظم شركات تصنيع السيارات تفرض سياجًا من السرية والكتمان على تصميماتها في هذه المرحلة، ولكننا نؤسس شركة وليدة ونبني علامة تجارية جديدة، ونود أن نشارك عملاءنا في كل خطوة نخطوها خلال هذه المسيرة الرائعة .

وتابع: بالكشف عن تصميم السيارة الآن، نستطيع أن نركّز على الخطوة المهمة التالية في برنامج تطوير السيارة، وهي اختبار القدرات والمتانة، ولا يزال أمامنا برنامجٌ مليء بالتحديات، فقد أطلقنا الطرازات التجريبية من هذه السيارة عبر المسارات المحدّدة لها في مختلف الظروف المحيطة لقطع مسافة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليون كم على مدار العام المقبل .

اما رئيس مجلس إدارة مجموعة إينيوس، سير جيم راتكليف، فقد اوضح بان الشركة بدأت فى مشروع مركبة جريناديير بعد ادراك خلو سوق السيارات من وجود سيارة عملية فائقة الأداء للطرق الوعرة، وعدم اهتمام الشركات المصنعة للسيارات بتوفير هذه الفئة من المركبات، ومن هنا توصلنا إلى النموذج الهندسي الفريد لسيارة دفع رباعي عالية القدرة والمتانة والاعتمادية، مصممة خصيصًا للتعامل مع أشد بيئات العمل وعورة في العالم.

واضاف ولكن دون أن يأتي ذلك على حساب المظهر الخارجي الذي يليق بها كسيارة حديثة، وكما سيرى الجميع اليوم، لقد نجح توبي وفريقه نجاحا مبهرا في إبداع تصميم فريد يجمع بين اللمسات المميزة والطابع العملي.

وقال مدير التصميم، توبي إيكيور قائلا: فكرة السيارة بسيطة خالية من التعقيد، فنحن نهدف إلى تصميم سيارة حديثة عملية فائقة الأداء رباعية الدفع عملية في جوهرها.

وأضاف: نتبنى لغة تصميم سهلة القراءة خالية من الغموض في رسم ملامح سيارة جريناديير، حيث تبرز دورها الأساسي في الحياة اليومية؛ وهو القيام بجميع الوظائف والمهام التي تحتاجها فقط، فهي سيارة ليست للاستعراض، ومع أن سيارة جريناديير تتميز بالكفاءة الفائقة بسبب أساليب التصميم والتصنيع الحديثة، إلّا أننا حرصنا على ألا يغلب ذلك على الطابع العملي لهذه المركبة؛ ما يجعلها صامدة متماسكة مع مرور الزمن.

وسيجري تصنيع سيارة إينيوس جريناديير بالكامل على قاعدة عجلات جديدة كليا لتتخذ تصميما عمليا يلبي متطلبات مالكيها المنتظرين الذين يبحثون عن مركبة عملية تمتاز بالمتانة والكفاءة والراحة، بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام والقدرة على الذهاب إلى أي مكان.