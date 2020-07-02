مصنع BMW دينك ولفينج يبدأ في إنتاج الفئة الرابعة الجديدة

أعلنت شركة بى ام دبليو BMW الألمانية ببدء انتاج الـ 5 طرازات الجديدة في اسطولها بمصانعها فى دينك ولفينج ،والتى كانت الشركة قد أطلقتها خلال هذا العام .
وأوضحت شركة BMW ان الـ5 طرازات هم الفئة الرابعة الجديدة كليا و التي
تكمل التراث الرياضي للعلامة البافارية ، يليها تحديثات منتصف العمر للفئة الخامسة
سيدان موديل 2021 والتي تتضمن كذلك
شقيقتها في الأداء العالي M5 و العائلية Touring ستيشن واجون ، و
الفرد الاخير من عائلة الفئة السادسة جران كوبيه.
وقال رئيس مصنع BMW فى دينجولفينج كريستوفر شرودير " تدشين 5 طرازات جديدة في وقت
واحد لمصنع واحد يتطلب تخطيطا متقنا و خاصة بعد التعليق الاخير في الإنتاج بسبب
أزمة جائحة فايروس كورونا و الظروف التي لحقت بها لقد رتبنا طريقتنا الخاصة لاطلاق
الطرازات الخمسة الجديدة بكل جودة وأداء عالٍ متقن في العمل .
وأضافكريستوفر شرودير ان بناء
هيكل الفئة الرابعة تم بوزن خفيف وذكي سيدعم المناورة الرياضية للمركبة ، غطاء
المحرك و الابواب تم صناعتها من الالومونيوم وكلها تنتج دون موردين خارجيين داخل
المصنع ، المصنع كذلك ينتج المحاور الامامية و الخلفية و يقوم بتركيب وتوصيل ناقل
الحركة فقط به .
اما عن الطراز الاعلى للفئة الرابعة سيبدأ بـ M440i بمحرك 6
اسطوانات توربو سعة 3 لترات والذي يولد قوة 374 حصان وتسارع مذهل من 100-0 خلال
4.5 ثواني ، و يتبع المحرك السابق محركات اخرى لنفس الفئة ، محركان 4 اسطوانات و
محرك 4 اسطوانات ديزل سيتم تدشينهم خلال أكتوبر القادم .
اما بالنسبة لسعر الفئة الرابعة الجديدة كليا الى الاسواق خلال اكتوبر القادم 2020 سيكون سعرها العالمي من 45,800 يورو .