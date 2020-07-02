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سيارات

مصنع BMW دينك ولفينج يبدأ في إنتاج الفئة الرابعة الجديدة

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بى ام دبليو BMW الألمانية ببدء انتاج الـ 5 طرازات الجديدة في اسطولها بمصانعها فى دينك ولفينج ،والتى كانت الشركة قد أطلقتها خلال هذا العام .

وأوضحت شركة BMW ان الـ5 طرازات هم الفئة الرابعة الجديدة كليا و التي تكمل التراث الرياضي للعلامة البافارية ، يليها تحديثات منتصف العمر للفئة الخامسة سيدان موديل 2021  والتي تتضمن كذلك شقيقتها في الأداء العالي M5 و العائلية Touring ستيشن واجون ، و الفرد الاخير من عائلة الفئة السادسة جران كوبيه.

وقال رئيس مصنع BMW فى دينجولفينج كريستوفر شرودير " تدشين 5 طرازات جديدة في وقت واحد لمصنع واحد يتطلب تخطيطا متقنا و خاصة بعد التعليق الاخير في الإنتاج بسبب أزمة جائحة فايروس كورونا و الظروف التي لحقت بها لقد رتبنا طريقتنا الخاصة لاطلاق الطرازات الخمسة الجديدة بكل جودة وأداء عالٍ متقن في العمل .

وأضافكريستوفر شرودير ان بناء هيكل الفئة الرابعة تم بوزن خفيف وذكي سيدعم المناورة الرياضية للمركبة ، غطاء المحرك و الابواب تم صناعتها من الالومونيوم وكلها تنتج دون موردين خارجيين داخل المصنع ، المصنع كذلك ينتج المحاور الامامية و الخلفية و يقوم بتركيب وتوصيل ناقل الحركة فقط به .

اما عن الطراز الاعلى للفئة الرابعة سيبدأ بـ M440i بمحرك 6 اسطوانات توربو سعة 3 لترات والذي يولد قوة 374 حصان وتسارع مذهل من 100-0 خلال 4.5 ثواني ، و يتبع المحرك السابق محركات اخرى لنفس الفئة ، محركان 4 اسطوانات و محرك 4 اسطوانات ديزل سيتم تدشينهم خلال أكتوبر القادم .

اما بالنسبة لسعر الفئة الرابعة الجديدة كليا الى الاسواق خلال اكتوبر القادم 2020 سيكون سعرها العالمي من 45,800 يورو .

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