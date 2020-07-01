فيديوجراف.. تعرف علي مواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة

قام وكيل سيارات بي ام دبليو بطرح السيارة الجديدة BMW X5 M50i موديل 2020، وهي سيارة قوية ينتظرها عملاء bmw بشغف.
وسلسلة سيارات bmw x5 معروفة بأنها سيارات قوية، وفي هذا السياق سنطرح عليكم هذا الموضوع مواصفاتها وإمكانياتها المبهرة.
كماليات bmw x5 2020
السيارة bmw x5 2020 متاحة بالعديد من الكماليات ومنها شيفتات طارة وشنطة أمتعة 650 لترا ونظام xDrive الذكي للدفع الكلي وتصميم خارجي بلمسات M Performance وفرامل وعجلة قيادة بغطاء جلدي M Sport ومخارج عادم M ونظام تعليق قابل للتكيف مدعم بتوجيه نشط ومصابيح أمامية ليد متكيفة وفوانيس شبورة ليد وسقف بانورامي وزجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية مضادة للإبهار الضوئي وكاميرا رؤية خلفية.
مواصفات bmw x5 2020
تأتي السيارة bmw x5 2020 موديل 2020 بمحرك كبير 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن/ متر، متصل بمحرك ستيبترونيك 8 سرعات يتمكن من التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 4.3 ثانية.
تأتي السيارة bmw x5 2020 موديل 2020 بمحرك كبير 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن/ متر، متصل بمحرك ستيبترونيك 8 سرعات يتمكن من التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 4.3 ثانية.