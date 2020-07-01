فيديوجراف.. تعرف علي مواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة

BMW X5 M50i موديل 2020، وهي سيارة قوية ينتظرها عملاء قام وكيل سيارات بي ام دبليو بطرح السيارة الجديدةموديل 2020، وهي سيارة قوية ينتظرها عملاء bmw بشغف.









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كماليات bmw x5 2020

السيارة bmw x5 2020 متاحة بالعديد من الكماليات ومنها شيفتات طارة وشنطة أمتعة 650 لترا ونظام xDrive الذكي للدفع الكلي وتصميم خارجي بلمسات M Performance وفرامل وعجلة قيادة بغطاء جلدي M Sport ومخارج عادم M ونظام تعليق قابل للتكيف مدعم بتوجيه نشط ومصابيح أمامية ليد متكيفة وفوانيس شبورة ليد وسقف بانورامي وزجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية مضادة للإبهار الضوئي وكاميرا رؤية خلفية.







