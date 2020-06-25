تعرف على حصة BMW من سوق السيارات الكهربائية عالميا

أعلنت مجموعة BMW لصناعة السيارات الألمانية بالشراكة مع شركة IHS Markit المتخصصة الدراسات والمعلومات العالمية و مقرها لندن ، عن نشر دراسة حصتها من السوق العالمية للسيارات الكهربائية وذلك بحصة منتصف العام الحالي 2020 .





و تشمل دراسة BMW المركبات الكهربائية بكافة انواعها كالكهربائية الكاملة والهجينة التي تعمل بالبنزين والديزل ، فى العديد من الأسواق السوق المحلى الالمانى والسوق الأوروبي والسوق العالمى ، بالاضافة الى الطراز الاكثر مبيعا هذا العام .





وحصلت BMW على حصة قوية في السوق المحلي الألماني بنسبة 12% متجاوزة أودي ومرسيدس و رينو وتيسلا والشركات الكورية وفي المركز الثاني بعد فولكسفاجن التي حصلت على نسبة حصة 17% من السوق.





بينما حصلت BMW على المركز الأول في السوق الاوروبية بحصة 10% متجاوزة فولكسفاجن وتيسلا ورينو فولفو واودي وبيجو والشركات الكورية واليابانية.





وتفوقت مجموعة BMW بالسوق العالمية على بورشه و نيسان و مرسيدس وبيجو وكيا واودي وBYD وفولفو وهيونداي ورينو و فولكسفاجن، بحصولها على نسبة 7% ، والمفاجاة الكبرى حصولها على ( المركز الثاني ) عالميا بعد تيسلا مباشرة في أسواق كل من أميركا اللاتينية ، أوروبا، أمريكا الشمالية ، جنوب شرق آسيا ، الشرق الأوسط .





أما الطراز الأكثر مبيعا ، فقد حصل طراز BMW i3 على الطراز الأكثر مبيعا في أسطول مركبات BMW الكهربائية والصديقة للبيئة بنسبة وصلت 8% متفوقا على شيفروليه بولت ، كيا سول ، سمارت فورتو ، و في المركز الثاني بعد رينو زوي بحصتها التي وصلت 28% .