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سيارات

ما السر وراء لوجو BMW؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:02 م
ما السر وراء لوجو
ما السر وراء لوجو BMW ؟
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منة الله عبد الحميد
BMW، ثلاث حروف من الممكن أن يغيرون حياتك للأفضل لأن هذه السيارة تحتوي على العديد من المزايا والخدمات فبعيدًا على أنها تجمع بين الرفاهية والشياكة والفخامة في آن واحد إلا أنها محتفظة بمكانتها في قلوب محبي السيارات بسبب قدراتها الهائلة على السير في أحلك الظروف. 

تعددت الروايات والأقاويل حول قصة تلك الشعار BMW»  » فالبعض يرجع إلى أنها مقصودة والآخر يفسرها بتفسير آخر. 

 الرواية الأولى .. اللوجو مميز للغاية فهو يتكون من ثلاثة ألوان قوية ومميزة للغاية الأسود الذي يرمز على أناقة الشركة وتميزها، والأبيض الذي يعكس النقاء والسحر والأزرق الذي يرمز إلى قوة واعتمادية منتجاتها. 
شعار BMW.. بدأ بسيطًا وانتهى بهذه الأناقة - عالم السيارات

وعلى الجانب الآخر يشير البعض إلى أن شركة BMW كانت مخصصة في صنع السيارات لكن مع بداية الحرب العالمية الأولى، ومع الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد زادت الحاجة إلى استخدام العربات وكانت للشركة ان تلبي احتياجات السوق، واللون الأبيض يرمز إلى يرمز إلى مروحة الطائرة، والأزرق السماء، والأسود لون الإطار. 

BMW "تغيير تصميم شعارها لأول مرة منذ 20 عاما - موقع رام الله الإخباري
يذكر أن شركات BMW  تأسست في 7 مارس 1916، وهي شركة مخصصة في إنتاج السيارات الأكثر رفاهية.


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