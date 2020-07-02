كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن سعي فريق برشلونة إلى التعاقد مع أي من نجوم فريق





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عقد فيليب كوتينيو نجم ليفربول السابق والمعار حاليا من برشلونة لـ بايرن ميونخ كان به شرط أن لا يتم التعاقد مع أي من نجوم ليفربول قبل 30 يونيو 2020، وإلا يدفع برشلونة شرطا جزائيا قيمته 89 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت الصحيفة، أن الطريق الآن أصبح مفتوحا أمام برشلونة للتعاقد مع أي من نجوم ليفربول، والذي دائما ما ترتبط أسماؤهم برغبة الفريق الكتالوني في ضمهم وأبرزهم محمد صلاح، ساديو ماني.