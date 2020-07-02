كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن سعي فريق برشلونة إلى التعاقد مع أي من نجوم فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخبنا الأول.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عقد فيليب كوتينيو نجم ليفربول السابق والمعار حاليا من برشلونة لـ بايرن ميونخ كان به شرط أن لا يتم التعاقد مع أي من نجوم ليفربول قبل 30 يونيو 2020، وإلا يدفع برشلونة شرطا جزائيا قيمته 89 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة، أن الطريق الآن أصبح مفتوحا أمام برشلونة للتعاقد مع أي من نجوم ليفربول، والذي دائما ما ترتبط أسماؤهم برغبة الفريق الكتالوني في ضمهم وأبرزهم محمد صلاح، ساديو ماني.
وربطت بعض التقارير الصحفية، كبار الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، إنتر ويوفنتوس في إيطاليا، بالمنافسة على الحصول على توقيع محمد صلاح للموسم المقبل.
وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.