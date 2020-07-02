بإيراد 64 جنيها.. «رأس السنة» يتذيل قائمة 5 أفلام سينمائية بعد فتح دور العرض

حققت الأفلام الخمس المعروضة حاليًا بعد عودة فتح دور العرض بنسبة إشغال 25%، إجمالي إيرادات بلغ 36,860 جنيها.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرر منذ أيام، فتح دور العرض والمسارح بنسبة إشغال 25% .

اقرأ أيضا





ويشهد دور العرض حاليا، 5 أفلام هي "لص بغداد، والفلوس، وراس السنة، وبنات ثانوى، وصندوق الدنيا".





واعتلى فيلم "لص بغداد"، القائمة حيث حصل على إيرادات بلغت 16.400 جنيه، والفيلم بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.





وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.



بينما فيلم "الفلوس" جاء فى المرتبة الثانية حيث حقق إيرادات بلغت 16.100 جنيه والفيلم من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.





تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





وحقق فيلم "بنات ثانوى" ايرادات بلغت قيمتها 3.200 جنيه لياتى فى المركز الثالث والفيلم من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم.





بينما جاء فى المركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا" والذى حقق ايرادات بلغت 900 جنيه والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، عمرو القاضي، باسم سمرة، علاء مرسي، صلاح عبد الله، أحمد كمال، ‏كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف وأبرزهم عارفة عبد الرسول وسامي ومغاوري، والفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات.





وتذيل القائمة فيلم "راس السنة" والذى حقق ايرادات بلغت 64 جنيه والفيلم بطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر وتاليف محمد حفظى.