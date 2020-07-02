تويتر يتحدى قانون ترامب ويحذف له تغريدة جديدة

تحدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحذف تغريدة جديدة له وذلك رغم القانون الذي وقعه الرئيس، منذ شهرين، والذي يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.





وأزال "تويتر" تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه بتاريخ يونيو تضمنت صورة، قال عنها الموقع إن الرئيس لا يمتلك حقوق الطبع والنشر الخاصة بها.





وقال "موقع "أكسيوس" الإخباري إن التغريدة حذفت بعد شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر من صحيفة نيويورك تايمز، التي تمتلك حقوق الصورة.





وفي منتصف الشهر الماضي، حذرت شركة "تويتر" من مقطع فيديو نشره ترامب، بأن وضعت عليه علامة تقول: "إعلام مزيف"، ثم ما لبثت أن كتب أن الفيديو تم حذفه لبلاغ مقدم مالك حقوق النشر".





وكان يحمل المقطع تصميمًا مزيفًا لشبكة "سي.إن.إن"، فيه طفل من أصول أفريقية يركض من طفل قوقازي، معلقًا عليه بالقول: "عاجل.. رضيع خائف يهرب من طفل عنصري"، قبل أن يعرض باقي الفيديو الذي يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما ويتعانقا.



