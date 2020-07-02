خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

استثنى قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقون الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه،من الخصم الشهري لمدة عام.
وينص القانون على أنه يؤدي، اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
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يأتي ذلك بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مشروع القانون، وتستعد اللجنة لإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة، تمهيدا لإقراره نهائيا.
من جانبه، أكد محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى الفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية.