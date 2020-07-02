ضم مساحات واسعة من الضفة.. مسؤول أمريكي: المحادثات مع إسرائيل مستمرة لتنفيذ رؤية ترامب

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية اليوم الخميس أن مسؤول أمريكي، قال إن المحادثات مع إسرائيل مستمرة ، بشأن تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.





وقال المسؤول الأمريكي ، "إن الإدارة الأمريكية تقدر المحادثات الجارية والاعتبارات الجادة التي دخلت في مناقشاتنا الأخيرة مع الحكومة الإسرائيلية".





وكان وفد برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط "آفي بركوفيتش"، قد أجرى خلال الأيام القليلة الماضية محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول الضم.





وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسبقًا أن الأول من يوليو سيكون موعدا للشروع في عملية ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية لكن نتنياهو، لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن.





وقال مكتب نتنياهو إن المحادثات الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية ومع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما زالت مستمرة، حول الضم، وستتواصل بالأيام القادمة.





وقال المسؤول الأمريكي "الأول من يوليو ليس ولم يكن حتى الآن موعدا نهائيا، بالنسبة للولايات المتحدة، ولا نعتقد أنه موعد نهائي لإسرائيل".