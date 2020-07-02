أردوغان يبتز أوروبا بـ10 آلاف داعشي.. فيديو

ابتز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أوروبا بـ10 آلاف داعشي، حيث كشفت منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" فى تقرير لها، عن عودة حوالي 10 آلاف داعشي تركى إلى بلدهم.









وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا لها يؤكد أن السلطات التركية قامت بسجن الدواعش لأقل من 3 سنوات، ثم أطلقت سراحهم دون أى ضمانات تمنعهم من ممارسة الإرهاب.









وذكر التقرير أن حزب العدالة والتنمية اتبع سياسة التعايش مع مقاتلى داعش العائدين إلى تركيا، كما أن التقرير ذكر تحذير الرئيس التركى لأوروبا فى يناير الماضى من ظهور منظمات إرهابية جديدة.







