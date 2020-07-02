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توك شو

أردوغان يبتز أوروبا بـ10 آلاف داعشي.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:35 م
أردوغان
أردوغان
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آيات أحمد
ابتز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أوروبا بـ10 آلاف داعشي، حيث كشفت منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" فى تقرير لها، عن عودة حوالي 10 آلاف داعشي تركى إلى بلدهم.


وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا لها يؤكد أن السلطات التركية قامت بسجن الدواعش لأقل من 3 سنوات، ثم أطلقت سراحهم دون أى ضمانات تمنعهم من ممارسة الإرهاب.


وذكر التقرير أن حزب العدالة والتنمية اتبع سياسة التعايش مع مقاتلى داعش العائدين إلى تركيا، كما أن التقرير ذكر تحذير الرئيس التركى لأوروبا فى يناير الماضى من ظهور منظمات إرهابية جديدة.


وقال أردوغان" إن المنظمات الإرهابية الجديدة ستجد أرضًا صلبة تقف عليها"، ولفت التقرير إلى أن تلك التصريحات قد تجبر أوروبا على تمرير التعديات التركية فى سوريا والعراق وليبيا دون عقوبة أو ردع.
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