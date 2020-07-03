فى أصول حركة وكلاء الكولونالية الإيرانية

أثار إضراب يناير 2020 ضد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني والمسؤول العراقي أبو مهدي المهندس نائب رئيس لجنة الحشد الشعبي وقائد كتائب حزب الله، على الفور أسئلة حول تداعيات على علاقات إيران مع وكلائها في المنطقة وحول العالم.





مع التصعيد اللاحق بعد الضربة، من المهم الحصول على فهم أفضل للجماعات التي يمكن أن تستخدمها إيران للرد على الولايات المتحدة. من أجل فهم أكثر دقة للاتجاهات بالوكالة الإيرانية، يبرز حزب الله اللبناني باعتباره الوكيل الأول بالاضافة إلى وكلاء إيرانيين آخرين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا . ولكن لا بد من إدراك الأبعاد المختلفة لمشاركة الحرس الثوري الإيراني ، والتي تعمل أيضًا بصفة استشارية للوكيل وبالتالي قد تكون متورطة بشكل غير مباشر في بعض الهجمات.



الوكلاء يرتكبون الهجمات في سياق هيكل أمني حكومي. على سبيل المثال ، أجزاء من مليشيات الحشد الشعبي ، أو قوات الحشد الشعبي التي هي جزء من الهيكل الأمني ​​للحكومة العراقية ، مدعومة من إيران.

لإيران تاريخ طويل في دعم الجماعات المتشددة في لبنان والأراضي الفلسطينية. في لبنان ، أنشأت إيران حزب الله اللبناني في عام 1985 وزرعته في حزب سياسي شعبي ومنظمة متشددة بمرور الوقت مع امتداد محلي ملموس. وقدم حزب الله لطهران مزايا ذات شقين: (1) وسيلة لتوسيع الوصول الإقليمي لإيران والمساعدة في بناء جسر

بري وجوي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ​​؛ (2) حاجز ضد إسرائيل ، هدف بعيد المدى لوكيلتها واستراتيجيتها العسكرية. في الوقت الحاضر ، تتمتع حزب الله بنفوذ سياسي واجتماعي كبير ، بما في ذلك مقاعد في البرلمان ، ولكن يبدو أن الجماعة تفقد شعبيتها. كما هو الحال في لبنان ، في الأراضي الفلسطينية ، تمتلك إيران أيضًا تاريخًا في دعم العديد من المنظمات المسلحة لأغراض استهداف إسرائيل. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر مجموعات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب شهداء الأقصى. في حين يمكن القول أن العديد من المجموعات الفلسطينية تعمل كشركاء أكثر من الوكلاء ، إلا ان حزب الله يتعامل معهم كوكلاء بسبب الدعم المالى والفنى الهائل الذي تقدمه إيران لهذه المجموعات . على سبيل المثال ، كانت إيران مصدرًا أساسيًا للأسلحة والتمويل لحماس بالإضافة إلى الممول الرئيسي لجناحها العسكري ، كتائب عز الدين القسام. وبالمثل ، كانت إيران المصدر الرئيسي للتمويل والتدريب للجهاد الإسلامي في فلسطين.

في العراق ، بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ، ركزت استراتيجية إيران على دعم السياسيين والميليشيات العراقية كعازل فى مواجهة أى حكومة معادية محتملة في بغداد بالاضافة الى معدات القوات الأمريكية وهو متمركزة على الحدود الإيرانية واعتبار المملكة العربية السعودية اصيله فى العداء ضد ايران . بالإضافة إلى السياسيين ، دعمت إيران الميليشيات الشيعية في العراق ، وهي سياسة تعود إلى الحرب الإيرانية العراقية ، وبمرور الوقت

، أضافت المزيد من المجموعات إلى قائمتها. في الوقت الحاضر ، تدعم إيران بعض أكثر الميليشيات نفوذًا في حشد الشعبي ، أو قوات الحشد الشعبي ، التي هي جزء من الهيكل الأمني ​​للحكومة العراقية. وصل وكلاء

إيران في العراق إلى حجم ونفوذ غير مسبوقين في أواخر عام 2019. كانت الهيمنة الإيرانية في بغداد محل نزاع

داخليًا في أكتوبر 2019 وأدت حملة القمع القمعية التي تشنها المليشيات المدعومة من إيران.

امتدت شبكة الوكلاء الإيرانية إلى البلاد قبل الحرب الأهلية السورية. قبل اندلاع النزاع مباشرة ، أطلقت طهران سياسة خارجية متعددة الجوانب لمساعدة بشار الأسد ، مثل إرسال الحرس الثوري الإيراني وقوات الجيش الإيراني بصفة استشارية لتدريب الجيش السوري وإمدادات النقل من طهران. وشملت الركيزة الأخرى جمع ميليشيات جديدة

ودعم المنظمات القائمة وغيرها من المنظمات العنيفة غير التابعة للدولة في البلاد. وصار من المعروف ان لواء فاطميون ، على سبيل المثال ، تم تأسيسه بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني في عام 2012 وكان الغرض منه أن يكون بمثابة وسيلة ميسورة لدعم إيران لبشار الأسد: حيث يحصل المقاتلون على بضع مئات من

الدولارات شهريًا ووعدوا بحقوق الإقامة للخدمة بشكل أساسي كمدافع لجهود إيران في سوريا. وجهت إيران أيضًا مقاتلي حزب الله اللبنانى والوكلاء من لبنان والعراق ، على التوالي. في عام 2012 ، بدأ كل من من حزب الله والوكلاء العراقيين في نقل القوات إلى سوريا. من العراق ضموا ميليشيات مدعومة من إيران داخل حشد الشعبي ، مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء. بالإضافة إلى تشكيل الميليشيات ، عملت إيران أيضًا مع الميليشيات الموجودة في سوريا ، مثل الغالبون ، من بين عدة ميليشيات أخرى. كانت قوات حزب الله اللبنانى محورية أيضًا في تدريب الميليشيات الموالية لبشار الاسد. وتم إنشاء الكثير من الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا ، على سبيل المثال ، قوة الرضا ، إحدى المجموعات التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعات حزب الله السورية. كما تم استخدام حوافز الرواتب واستراتيجيات التجنيد المستخدمة في لواء فاطميون لوكلاء آخرين يعملون في سوريا ، مثل لواء زينبيون وكتائب أميمة البقية (ميليشيا سورية شيعية مدعومة من إيران). كما شجّع الحرس الثوري الإيراني على تجنيد وكلاء سوريين آخرين ، من خلال الدفع مباشرة من خزائنه أو من خلال وسطاء بالوكالة العراقيين.

توفر المراجعات الأولية للهجمات والوفيات للحزب الله اللبنانى والوكلاء الإيرانيين الآخرين في الشرق الأوسط ملاحظة متوقعه: هناك فرق صارخ بين بين حزب الله اللبنانى وأنماط هجمات الوكلاء الآخرين. وذلك لاكتبار حزب الله اللبنانى الوكيل الاول . كما هناك اتجاهات زمنية بارزة. بعد اندلاع الحرب الأهلية ، استمر حزب الله البنانى في الهجمات خارج المسرح السوري ، ولكن بدرجة أقل. خلال الفترة نفسها ، تبدو هجمات وكلاء مقسمة على ما يبدو بين العراق ودول الشرق الأوسط الأخرى ، مع بعض الهجمات في سوريا. فى عام 2014 حيث عكس الكثير من أنشطة الوكلاء الآخرين خارج العراق أحداث الصراع بين إسرائيل وغزة 2014 وسلسلة من تفجيرات سرايا الأشتر وسرايا المختار في البحرين. إن المدى الذي تتفوق فيه قدرة حزب الله البنانى التشغيلية على الوكلاء الآخرين هو أمر يأتى بالتبعيه: في عامي 2015 و 2017 ، كانت الوفيات التي تسببت فيها

حزب الله اللبنانى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها في نفس السنوات. وبالمثل ، في عامي 2013 و 2014 ، عندما تعرضت قوات حزب الله البنانى لهجمات أقل من الوكلاء الآخرين ، كانت لا تزال مسؤولة عن عدد كبير من الوفيات. وبعبارة أخرى ، يبدو الحزب اللبنانى كان أكثر نشاطًا من الوكلاء الاخرين . ويظهر جليا كيف تختلف الكيانات في الأنشطة التشغيلية. تجدر الإشارة إلى توقيت ومكان العمليات لكل كيان. أولًا ، كان لكل من حزب الله اللبناني ووكلاء إيرانيين آخرين هجمات محددة قبل الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق ، على التوالي.





وبالانتقال أولًا إلى سوريا ، بالنظر إلى ما هو معروف عن تورط الحرس الثوري الإيراني في البلاد قبل الحرب الأهلية ، يبدو من المحتمل أن الحرس الثوري كان يعمل قبل عام 2015 ، وهو العام الأول الذي شهد تورط واضح للحرس الثورى الايرانى فى القتال . بلغت فتك هجمات الحرس الثوري في سوريا ذروتها في عام 2016 ، حيث التزمت إيران بمزيد من الأفراد في النزاع وانتقلت من دور تدريبي إلى دور تكتيكي. بدأ وكلاء غير

حزب الله اللبنانى في شن هجمات في سوريا من 2016 فصاعدًا.





على العكس من ذلك ، في العراق كان الوكلاء من غير حزب الله اللبنانى نشطين منذ 2013 وتداخلوا مع الحرس الثوري الإيراني من عام 2016 فصاعدًا. غالبًا ما تجاوزت أعداد هجمات الوكلاء الحرس الثوري الإيراني ، باستثناء عام 2019 عندما كان للحرس الثوري أكبر عدد. تم تسجيل أول هجوم للحرس الثوري الإيراني في في عام 2016 ، لكن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تعمل في العراق منذ عام 2014 ، ردًا على تهديد الدولة الإسلامية. من عام 2014 إلى عام 2016 ، ركزت قوات حزب الله اللبنانى بشكل حصري تقريبًا على سوريا بينما فعل وكلاء آخرون مدعومون من إيران ذلك في العراق. في حين أن الكيانين كانا يتصرفان وفقًا لذلك بسبب مواقع عملياتهما الرئيسية ، فمن المحتمل أن يُعطى بعض التوجيه الإيراني دور سليماني في تنمية الشبكة الوكيل والنهج العملي في مسارح الصراع في العراق وسوريا ، من بين دول الشرق الأوسط الأخرى .

عندما انخفض عدد الوفيات قوات حزب الله اللنانى في عام 2016 في سوريا ، بلغت قوات الحرس الثوري ذروتها في عدد الوفيات. قد يكون هناك تفسيران محتملان لزيادة عدد القتلى المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في عام 2016.



شارك الحرس الثوري الإيراني في حملات مختلفة في محافظة حلب ومعركة حلب إلى جانب حزب الله ، حركة النجباء (ميليشيا عراقية مدعومة من إيران) ، و القوات الأخرى الموالية للأسد لاستعادة المدينة.





بالاضافه الى انه قد غيرت قوات الحرس الثوري الإيراني التكتيكات والتي قد كان لها آثارها محسوسة في عام 2016. بدأت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي قوة القدس في شن عمليات متزامنة ومتتالية ضد

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وحولها. قد يؤدي الارتفاع في عدد الحملات إلى خسائر أكبر

لكل من قوات الحرس الثوري وتلك المستهدفة . من عام 2016 إلى عام 2019 ، تداخلت جميع الكيانات الثلاثة فى تنسيق استراتيجى واضح :

من 1- لحزب الله اللبنانى 2- الحرس الثوري الإيراني ،3- الوكلاء غير من حزب الله اللبناني في سوريا. غالبًا ما قاتلت قوات الحرس الثوري الإيراني جنبًا إلى جنب مع الوكلاء الذين ترعاهم إيران في العراق وسوريا. كانت هناك سلسلة من الهجمات التعاونية التي أدت إلى معركة حلب. على نحو متصل ، هناك العديد من الأمثلة على قواعد العمليات المشتركة التي يتقاسمها الحرس الثوري الإيراني وقوات الوكلاء.

هذه الاتجاهات لها آثار على الشبكة الكولونيالية الإيرانية. قد تستمر إيران في تعزيز قوة عمليات حزب الله اللبنانى في سوريا في المستقبل. على وجه الخصوص مع تقليص الحرب الأهلية السورية وانكماش تنظيم الدولة الإسلامية ، قد تتحول إيران عن الدعم العملياتي النشط وتعيش مرة أخرى دورًا استشاريًا صارمًا مع حكومة الأسد ،

كما فعلت في بداية النزاع ، مع إبقاء القوات في القواعد السورية للتدريب واللوجستيات. في حقبة ما بعد سليماني ، يبدو أن قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني يسافر إلى الخارج للقاء شركاء العمليات إلى حد أقل من سلفه . وهذا قد يكون مؤشرا على تغيير في الأمان التشغيلي للقوة القدس.