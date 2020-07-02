حبس 3 أشخاص تخصصوا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى





قررت نيابة الجمالية اليوم الخميس حبس تشكيل عصابى4 أيام علي ذمة التحقيقات تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.





تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات ، عاملان ، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم ، وقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى– 47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى).





بمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



