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حوادث

حبس 3 أشخاص تخصصوا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:28 م
حبس
حبس
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اسلام مقلد

قررت نيابة الجمالية  اليوم الخميس حبس تشكيل عصابى4 أيام علي ذمة التحقيقات تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.

تعود الواقعة عندما  تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات ، عاملان ، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة،  حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم ، وقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى–  47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى). 

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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