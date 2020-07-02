خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور

أعلن المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا ، عن تعافى و خروج ١٦٥ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويله إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

















و وجه سكرتير عام محافظة قنا، بتوفير 2 سيارة إسعاف لنقل مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قوص المركزى إلي مستشفي قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطفل إلي الجمعية الشرعية بقوص، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها لم ولن تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين .





وتابع شلبي، تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفي والمرافق والبنية الأساسية والمعمل والصيدلية ومخازن الادوية والمستلزمات الوقائية.



و أشار شلبى، إلى أن المستلزمات تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي، مضيفًا بأن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



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جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدي إلتزام الفريق الطبي في الحضور، رافقه خلالها الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.