AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:30 م
متعافيين من كورونا
متعافيين من كورونا
Advertisements
يوسف رجب



أعلن المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافى و خروج ١٦٥ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويله إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.


جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدي إلتزام الفريق الطبي في الحضور، رافقه خلالها الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.


و وجه سكرتير عام محافظة قنا، بتوفير 2 سيارة إسعاف لنقل مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قوص المركزى إلي مستشفي قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطفل إلي الجمعية الشرعية بقوص، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها لم ولن تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين .


وتابع شلبي، تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفي والمرافق والبنية الأساسية والمعمل والصيدلية ومخازن الادوية والمستلزمات الوقائية.


و أشار شلبى، إلى أن المستلزمات تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي، مضيفًا بأن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


اقـرأ أيضًا:
محافظ قنا ونائبه يخضعان للكشف الحراري والتعقيم خلال متابعتهما للجنة ثانوية عامة بـ أبوتشت

نقل 6 طالبات ثانوية عامة للمستشفى بعد اصطدام سيارتهن بعمود إنارة فى قنا



خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور
خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور
خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور
خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور

مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد

تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي

لجنة المرور على العزل بقنا تتابع مستشفى فرشوط المركزى بقنا

السكرتير العام يتابع انتظام حضور الأطباء وتوافر الأدوية بمستشفى صدر قنا

منذ تحويلها لعزل..خروج 51 متعافى من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام

ترشيحاتنا

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

أول حالة وفاة بكورونا في مرفق إسعاف الدقهلية.. تفاصيل

تمارس الرذيلة مع عملائها من التيك توك وانستجرام .. تفاصيل ضبط فتاة الفيديو الخادش

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي بطلة الفيديوهات الإباحية بالقليوبية

بالأسود.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

بعد تهنئة زوجها وبناتها.. شاهد أجمل صور لـ زوجة أحمد زاهر في عيد ميلادها