نقل 6 طالبات ثانوية عامة للمستشفى بعد اصطدام سيارتهن بعمود إنارة فى قنا

أصيبت ٦ طالبات بالثانوية العامة، أثناء استقلالهن سيارة ميكروباص، للتوجه إلى لجنة الامتحانات فى مدينة نقادة، بمحافظة قنا.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، نتج إصابة عدد من الركاب.





تبين أن السيارة الميكروباص تستقلها ٦ طالبات بالصف الثالث الثانوى، من قرية الزوايدة، وأثناء توجههن إلى لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدينة نقادة، اصطدمت السيارة التى كانو يستقلونها بعمود إنارة.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل ٥ طالبات إلى مستشفى قنا الجامعى، وطالبة إلى مستشفى نقادة المؤقت بطوخ.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





اقرأ أيضًا:

