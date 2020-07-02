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محافظات

محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بإحالة أطباء وممرضات مكلفين بالعمل خلال النوبتجية المسائية بمستشفى دشنا المركزى المؤقت، للتحقيق، وذلك لعدم التزامهم بآداء مهام عملهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.


جاء ذلك خلال تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وبرفقته الدكتور حازم عمر نائب المخافظ، فجر اليوم الخميس، المقر المؤقت لمستشفى دشنا المركزى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


تفقد المحافظ، قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي للتأكد من كفاءة عملها واطلعا على تقارير العمل اليومية والنوبتجيات، حيث اطمأن من المرضى على الخدمات المقدمة لهم.


واستمع الداودى، إلى مطالب بعض المواطنين المتواجدين واحتياجاتهم وكلف الجهات المعنية بتلبيتها، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط إنتظام فرق الأطباء والتمريض.


شدد محافظ قنا، على مسئولي المستشفى بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز، كما كلف مسئولى مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من إنتظام سير العمل وإرسال تقارير دورية بشأن نتيجة مرور لجان المتابعة.


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محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
محافظ قنا يحيل أطباء وممرضين للتحقيق بمستشفى دشنا المؤقت
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