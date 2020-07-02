أمين حزب مستقبل وطن: فكرة القائمة الوطنية تلبي طموحات الشعب.. فيديو

أكد أشرف رشاد الأمين العام ل حزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب أن حزب وطن دائما يتبنى ما فيه مصلحة الجميع والوطن مؤكدا أنه تم دعوة رؤساء الأحزاب وحضروا وتم الإتفاق على فكرة القائمة الوطنية وأن نقدم مستقبلمؤكدا أنه تم دعوة رؤساء الأحزاب وحضروا وتم الإتفاق على فكرة القائمة الوطنية وأن نقدم برنامجا سياس يا يلبى طموحات الشعب المصري.





وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار أن القائمة التي سيتم الإتفاق عليها تمثل تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيا مشيرا إلى أن كل حزب لديه فكر يمارسه.





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الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الجهد الذي يقوم به حزب مستقبل وطن يعكس ما لديه من كوادر ورؤية في الشارع المصري مؤكدا أنه يتمنى أن يكون حزبا للأغلبية. وتابع





وأشار أشرف رشاد إلى أنه سيكون بمجلس النواب حزب أغلبية وحزب معارضة وهناك أحزاب ستكون مع الأغلبية وأحزاب ستكون مع المعارضة.



