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أمين حزب مستقبل وطن: فكرة القائمة الوطنية تلبي طموحات الشعب.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:01 م
أشرف رشاد الأمين
أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن
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محمود محسن
أكد أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب أن حزب مستقبل وطن دائما يتبنى ما فيه مصلحة الجميع والوطن مؤكدا أنه تم دعوة رؤساء الأحزاب وحضروا وتم الإتفاق على فكرة القائمة الوطنية وأن نقدم برنامجا سياسيا يلبى طموحات الشعب المصري.

وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار أن القائمة التي سيتم الإتفاق عليها  تمثل تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيا مشيرا إلى أن كل حزب لديه فكر يمارسه. 

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وتابع الأمين العام لحزب مستقبل وطن  أن الجهد الذي يقوم به حزب مستقبل وطن يعكس ما لديه من كوادر ورؤية في الشارع المصري مؤكدا أنه يتمنى أن يكون حزبا للأغلبية.

وأشار  أشرف رشاد إلى أنه سيكون بمجلس النواب حزب أغلبية وحزب معارضة وهناك أحزاب ستكون مع الأغلبية وأحزاب ستكون مع المعارضة.

وقال  الأمين العام لحزب مستقبل وطن إن الباب مفتوح لكل الأحزاب للمشاركة فى القائمة الوطنية مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون مقومات مرشح فى محافظة مثل أى محافظة أخرى.
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