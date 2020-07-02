أمين مستقبل وطن: المرأة المصرية فرصتها تاريخية لدخول عالم السياسة.. فيديو





وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق واسرار أن المراة المصرية كانت بمثابة الحصن المنيع لعائلتها وأسرتها أمام الجماعة الإرهابية ، قائلا: "أشجع المرأه المصرية أن تكون متواجدة فى جميع الإستحقاقات الإنتخابية القادمة".





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أمين حزب مستقبل وطن: فكرة القائمة الوطنية تلبي طموحات الشعب.. فيديو

وتابع الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن هناك سيدات صعيديات كن متواجدات في مجلس النواب وعلى قدر كبير من العطاء داخل المجلس وناقشن عددا كبيرا من المشاكل والقضايا المهمة.





وأردف: "كلنا فى انتظار المواعيد التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما سيتفق مع مقتضيات العصر بسبب كورونا فلن يكون هناك مؤتمرات او فعاليات ولكن سيتم استخدام المنصات الإلكترونية".









وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن أنه سيكون هناك فترة كافية لكل مرشح أن يعرف نفسه وبرنامجه وسيكون هناك إدارة للإنتخابات بشكل إحترافي، مؤكدا أن مجلس الشورى سيعيد التجربة الاولى له بعد فترة إنقطاع.