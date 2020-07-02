AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين مستقبل وطن: المرأة المصرية فرصتها تاريخية لدخول عالم السياسة.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:35 م
أشرف رشاد الأمين
أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن
Advertisements
محمود محسن
قال أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب إن المرأة المصرية كانت حاضرة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأصبح لديها فرصة تاريخية لدخول عالم السياسة.

وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق واسرار أن المراة المصرية كانت بمثابة الحصن المنيع لعائلتها وأسرتها أمام الجماعة الإرهابية، قائلا: "أشجع المرأه المصرية أن تكون متواجدة فى جميع الإستحقاقات الإنتخابية القادمة".  

أقرا ايضا 

وتابع الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن هناك سيدات صعيديات كن متواجدات في مجلس النواب وعلى قدر كبير من العطاء داخل المجلس وناقشن عددا كبيرا من المشاكل والقضايا المهمة. 

وأردف: "كلنا فى انتظار المواعيد التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما سيتفق مع مقتضيات العصر بسبب كورونا فلن يكون هناك مؤتمرات او فعاليات ولكن سيتم استخدام المنصات الإلكترونية".


وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن أنه سيكون هناك فترة كافية لكل مرشح أن يعرف نفسه وبرنامجه وسيكون هناك إدارة للإنتخابات بشكل إحترافي، مؤكدا أن مجلس الشورى سيعيد التجربة الاولى له بعد فترة إنقطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يواصل عقد اجتماعاته مع الأحزاب للاتفاق على صياغة القوائم الانتخابية

بحضور التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.. مستقبل وطن يواصل لقاء الأحزاب لمناقشة قانون "الشيوخ والنواب"

أمين حزب مستقبل وطن: مستعدون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في كل ربوع مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

فايز عريبي: مرتضى منصور أبلغ وزير الرياضة باستكمال الدوري

صاحب المنزل .. أردوغان يغادر قطر عقب لقاء تميم

وفّري فلوسك.. طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية في البيت

عقب قرار استئناف المسابقة المحلية.. جدول ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي بطلة الفيديوهات الإباحية بالقليوبية

عودة الدوري.. الأهلي يلتقي إنبي والزمالك مع المصري ضمن المؤجلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. مشروب لتطهير رئة المدخنين.. أول عقار هندي لـ علاج كورونا.. إطلالات عرّضت ميس حمدان للانتقاد.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية