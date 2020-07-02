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فن

رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:28 م
حمة حسن
حمة حسن
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة رحمة حسن  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة من أحدث جلساتها التصويرية.

وظهرت رحمة حسن بلوك جديد خطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات.


وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.


مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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