لأهمية القطاع واعتباره داعما للاقتصاد القومى.. البرلمان يناقش تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.. والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه لمن يمارس أنشطة بدون ترخيص

يهدف التعديل إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه

اختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون

التمويل متناهى الصغر تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليارا في 2019









يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته العامة بداية من الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.





وأشار التقرير إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى بما لها من تـأثير واضح وقوى في دفع عجلة التنمية فى كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما دعا هذه الدول للعمل على توسيع منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال وضع التشريعات التي تكفل خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع، وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع.





وتهدف استراتيجية الدولة لتحقيق ذلك تنفيذًا لخطتها المستدامة 2020/2030، وتنفيذًا للاستحقاق الدستورى المقرر بموجب حكم المادة (28/ فقرة 2) من الدستور التى تنص على أنه: "وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".





كذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية نحو دفع قطاع المشروعات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق أداءه.

وأوصت اللجنة هيئة الرقابة المالية بضرورة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق وتنفيذ هذا القانون، في ظل إجراء هذا التعديل، على النحو المرجو منه، وبما يضمن عدم التأثير بالسلب على التمويل متناهى الصغر وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزى المصرى، وعرض الأمر على اللجنة فور الإنتهاء منه.





وبناءً عليه فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم مزاولة نشاط التمويل – والذى يعد أحد أهم أدوات دفع هذا القطاع - لكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال وضع نظام قانونى يكفل خلق كيانات تضطلع بهذا النشاط ممثلًا في جمعيات ومؤسسات شركات تستطيع مد مظلة التمويل لجميع هذه المشروعات بما لها من أفرع ومنافذ عديدة الوصول للقرى والنجوع تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية.





ترتكز فلسفة مشروع القانون على ضرورة تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع المعروض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.





وأخيرًا يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.





الملامح الأساسية لمشروع القانون:

ورد مشروع القانون المعروض فى ست مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:

• المادة الأولى: تضمنت تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر" ليصبح "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل عبارة "التمويل متناهى الصغر" لتصبح "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 المشار إليه أو فى أى قانون آخر.

• المادة الثانية: نصت على استبدال بنصوص المواد (2)، (3 فقرة ثالثة)، (5 بند3)، (6 فقرة أولى)، (7 فقرة أولى)، (13 البندان "1، 2")، (21 صدر المادة والبند "أ")، (24 فقرة ثانية) من القانون رقم 141 لسنة 2014 النصوص الواردة بالمشروع، وذلك على النحو التالى:

- المادة (2): تقضى بتغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهيئة، الشركة، الجمعية والمؤسسة الأهلية.

- المادة (3 فقرة ثالثة ): وتقضى بعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

- المادة (5 بند3): فقد تضمنت النص على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنية لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنية لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معًاإستيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذى يقررة مجلس إدارة الهيئة.

- المادة (6 فقرة أولى): وقد اختصت بتنظيم قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معًا.

- المادة (7 فقرة أولى): أضافت لإختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، بدلًا من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

- المادة (13 البندان "1، 2"): تضمنت وضع الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

- المادة (20): والتي تقرر العقوبة على مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر.

- المادة (21 صدر المادة والبند "أ"): خفضت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلًا من خمسين ألف جنيه، وإضافة المادة (13مكررًا) إلى البند (أ) من القانون.

- المادة (24 فقرة ثانية): نصت على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتصالح فيها.

• المادة الثالثة: وتقضى بإضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، بأرقام (13 مكررًا)، (13 مكررًا 1)، (13 مكررًا 2)، (20 مكررًا)، (20 مكررًا 1) وأحكامها كالتالى:

- المادة (13 مكررًا): وتضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلًا لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.

- المادة (13 مكررًا 1): حددت التدابير التى يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

- المادة (13 مكررًا 2): اشتملت على إجازة الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقارى – التأجير التمويلى – العمل فى نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.

- المادة (20 مكرر): اختصت بتأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية وتقرير عقوبة لها هى الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

- المادة (20 مكرر 1): تقضى باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى.

• المادة الرابعة: وتقضى بإلغاء المادة (23)، والبند "3" من المادة (13) من القانون رقم 141 لسنة 2014؛ بالنظر إلى تضمين المشروع المعروض إعادة تنظيم ما ورد بمواضع الإلغاء.

• المادة الخامسة: وتأتى لتعديل مسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل النظام الأساسى له؛ لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

• المادة السادسة: والتي تقضى باستمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ما لم يتم إلغاؤه وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.