AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بمناسبة مرور 11 عاما.. قصة تعيين ملك الأردن عبد الله الثاني نجله وليا للعهد خلفا لشقيقه

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:48 م
الأمير الحسين بن
الأمير الحسين بن عبدالله الثانى
Advertisements
ميـــس رضــا

احتفت المملكة الأردنية فى مثل هذا اليوم الموافق الثانى من شهر يوليو فى العام 2009 أي  قبل 11 عاما بتولى نجل ملك الأردن عبد الله الثانى ولي عهد البلاد بعدما صدر أمر ملكي بتعيينه خلفا لشقيقه.


ويعد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى النجل البكر لملك الأردن ورغم ذلك كان يتولى قبله أخوه الاصغر غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين  ولاية العهد إلى أن صدر أمر بعزله وتعيين الحسين بدلًا منه بعد خمس سنوات من تعيينه وجاء القرار بالتزامن مع الذكري العاشرة لتولى الملك عبد الله الثانى مقاليد البلاد  فى أعقاب وفاه والده.


وخرج الملك عبد الله الثانى معلنًا القرار  فى كلمة له على الشعب نقلتها وسائل الإعلام : "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الدستور أصدرنا إرادتنا الملكية باختيار نجلنا الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله وليا للعهد. ويمنح جميع الحقوق والمزايا المتعلقة بذلك."


يُشار إلى أن الأمير الحسين بلغ الخامسة عشرة من عمره قبل قرار تعيينه وحاليًا يبلغ من العمر 26 عاما، هو النجل الأكبر لعبد الله الثاني من زوجته رانيا الياسين، الأردنية من أصول فلسطينية. ولولي العهد شقيقتان وشقيق واحد.


وبموجب الدستور الأردني، ينتقل عرش المملكة، إذا شغر، إلى أكبر أبناء الملك بعد وصوله الثامنة عشرة من العمر بالتقويم القمري. وبالتالي كان تعيين الأمير الحسين متوقعا بل، تحصيل حاصل منذ أن أعفى العاهل الأردني أخاه غير الشقيق من ولاية العهد أواخر نوفمبر 2004، أي بعد أربع سنوات من تسميته لهذا المنصب، بالتزامن مع انتقال العرش من الملك حسين بن طلال إلى نجله الأكبر عبد الله الثاني.


والأمير حمزة بن الحسين هو ابن نور الحسين، الأمريكية من أصول سورية، وكان حينذاك في الرابعة والعشرين من عمره يتابع دراسته العليا في جامعة هارفارد في بوسطن الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي مهنئا ملك الأردن بحلول رمضان: تمنياتي لبلدكم دوام الاستقرار والتقدم

عاشت في مصر.. بديعة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

درست في مصر وتزوجت بالملك عبدالله بعد حفل عشاء.. معلومات عن الأميرة رانيا العبدالله

ترشيحاتنا

فرنسا: تصريحات السفير التركي عن حادث الفرقاطات منحازة

توقف عن استخدامها فورا.. مخاطر استخدام الاكواب والاطباق البلاستيك

عقب قرار استئناف المسابقة المحلية.. جدول ترتيب الدوري المصري

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

تقصير وعدم التزام.. الأوقاف تكشف تفاصيل غلق مسجد الحسين

ماتت حامل في السابع.. أب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بالفيروس.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدة كيم كارداشيان تمنعها من الحصول على لقب مليارديرة.. اعرف الحكاية

بدون أدوية.. فواكه طبيعية تعالج الإمساك فى دقائق

حافية القدمين.. نور تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد