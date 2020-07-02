راموس يحرز الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام خيتافي بـ الدوري الإسباني.. فيديو

راموس سجل هدف الريال في الدقيقة 79 من علامة الجزاء، ليقترب النادي الملكي من خطف الثلاث نقاط من مباراة اليوم الهامة أمام خيتافي.

أغلق خيتافي ، جميع المنافذ أمام نادي ريال مدريد ، وكان الأخطر في النصف الأول من المباراة، لم يهدد مرمى تيبو كوروتوا حارس الميرنجي بشكل كبير.









وفي الدقيقة 36، سدد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياها لضربة ركنية، في أخطر فرص اللقاء حتى الآن.









وأصيب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي ريال مدريد، وتم استبداله في الدقيقة 33، بزميله البرازيلي إيدير ميلتاو.