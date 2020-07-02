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رياضة

راموس يحرز الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام خيتافي بـ الدوري الإسباني.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أحرز سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، الهدف الأول لفريقه في شباك خيتافي، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.


راموس سجل هدف الريال في الدقيقة 79 من علامة الجزاء، ليقترب النادي الملكي من خطف الثلاث نقاط من مباراة اليوم الهامة أمام خيتافي.


أغلق خيتافي ، جميع المنافذ أمام نادي ريال مدريد، وكان الأخطر في النصف الأول من المباراة، لم يهدد مرمى تيبو كوروتوا حارس الميرنجي بشكل كبير.


وفي الدقيقة 36، سدد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياها لضربة ركنية، في أخطر فرص اللقاء حتى الآن.


وأصيب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي ريال مدريد، وتم استبداله في الدقيقة 33، بزميله البرازيلي إيدير ميلتاو.


ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كاسميرو - كروس - مودريتش - إيسكو

خط الهجوم: فينسيوس - بنزيما.


ويحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، أما خيتافي فيحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة.
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