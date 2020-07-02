ريال مدريد يقترب من الفوز بالدوري الإسباني بعد تغلبه على خيتافي.. فيديو

وفي الدقيقة 36، سدد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياه لضربة ركنية، في أخطر فرص اللقاء حتى الآن.

وأصيب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي ريال مدريد، وتم استبداله في الدقيقة 33، بزميله البرازيلي إيدير ميلتاو.







وفي الشوط الثاني، أجرى الفرنسي زين الدين زيدان 3 تغييرات لتنشيط الناحية الهجومية بدخول فالفيردي بدلًا من مودريتش، وأسينسيو بدلًا من فينسيوس، ورودريجو بدلًا من إيسكو وهو ما أوتي ثماره بالفعل، فتغيير شكل هجوم ريال مدريد بعد تلك التغييرات.





وفي الدقيقة 79، مرر كريم بنزيما تمريرة رائعة لداني كارفخال على الجهة اليمنى، وأثناء دخوله لمنطقة الجزاء، تعرض للعركلة ليتم احتساب ركلة جزائية، تولى سيرجيو راموس تسديدها بنجاح، معلنًا عن هدف الانتصار الغالي لريال مدريد.







