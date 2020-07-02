AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يقترب من الفوز بالدوري الإسباني بعد تغلبه على خيتافي.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:58 م
راموس
راموس
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق نادي ريال مدريد، انتصارًا هامًا، على نظيره خيتافي بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

خيتافي أغلق جميع المنافذ أمام نادي ريال مدريد، وكان الأخطر في النصف الأول من المباراة، لم يهدد مرمى تيبو كوروتوا حارس الميرنجي بشكل كبير.

وفي الدقيقة 36، سدد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياه لضربة ركنية، في أخطر فرص اللقاء حتى الآن.

وأصيب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي ريال مدريد، وتم استبداله في الدقيقة 33، بزميله البرازيلي إيدير ميلتاو.

وفي الشوط الثاني، أجرى الفرنسي زين الدين زيدان 3 تغييرات لتنشيط الناحية الهجومية بدخول فالفيردي بدلًا من مودريتش، وأسينسيو بدلًا من فينسيوس، ورودريجو بدلًا من إيسكو وهو ما أوتي ثماره بالفعل، فتغيير شكل هجوم ريال مدريد بعد تلك التغييرات.

وفي الدقيقة 79، مرر كريم بنزيما تمريرة رائعة لداني كارفخال على الجهة اليمنى، وأثناء دخوله لمنطقة الجزاء، تعرض للعركلة ليتم احتساب ركلة جزائية، تولى سيرجيو راموس تسديدها بنجاح، معلنًا عن هدف الانتصار الغالي لريال مدريد.


وبتلك النتيجة، عزز نادي ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بعدما رفع رصيده من النقاط لـ 71 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط كاملة قبل انتهاء مسابقة الليجا بـ 5 جولات فقط، أما خيتافي فظل في المركز السادس برصيد 52 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

ريال مدريد يفوز على سوسيداد 2 / 1 وينتزع صدارة الدوري الإسباني ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سويسداد في الدوري الأسباني.. وأول تعليق من زيدان (فيديو)

ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه أمام مايوركا في الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

بـ فريق جديد.. ريال مدريد يدخل عالم كرة القدم النسائية الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ التفاوض لضم صفقة «بديل سيرينو»

ليفربول ضد مان سيتي.. تشامبرلين يقتل أحلام فريقه بتسجيل هدف رابع في مرماه

والدة كيم كارداشيان تمنعها من الحصول على لقب مليارديرة.. اعرف الحكاية

عقب قرار استئناف المسابقة المحلية.. جدول ترتيب الدوري المصري

تفاصيل إصابة لاعبتين شقيقتين بفيروس كورونا بنادي الزمالك

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد