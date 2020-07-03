عرض الجمعة.. اشتر آيفون 6S Plus بـ 3100 جنيه

إذا كنت من محبي الإصدارات الكبيرة من هاتف آيفون الذكى الأشهر فى العالم ذات التصميم الكلاسيكي مع زر الـ Home التقليدي، فهذا العرض مخصص لك حيث يمكنك اقتناء هاتف iPhone 6S Plus بأقل سعر ممكن مقابل 3100 جنيه فقط.
وبحسب موقع تك رادار التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت، باللون السيلفرمقابل 193 دولارًا أمريكيًا عبر متجر إيباى الشهير، ما يعادل 3100 جنيه مصري.
ويقدم iPhone 6S Plus أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.
ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.
يمكنك اقتناء نسخة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت باللون السيلفر عبر هذا الرابط.