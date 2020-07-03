AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. اشتر آيفون 6S Plus بـ 3100 جنيه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:28 ص
عرض الجمعة..اشترى
عرض الجمعة..اشترى آيفون 6S Plus بـ 3100 جنيه
Advertisements
كريم جمال
إذا كنت من محبي الإصدارات الكبيرة من هاتف آيفون الذكى الأشهر فى العالم ذات التصميم الكلاسيكي مع زر الـ Home التقليدي، فهذا العرض مخصص لك حيث يمكنك اقتناء هاتف iPhone 6S Plus بأقل سعر ممكن مقابل 3100 جنيه فقط.

وبحسب موقع تك رادار التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت، باللون السيلفرمقابل 193 دولارًا أمريكيًا عبر متجر إيباى الشهير، ما يعادل 3100 جنيه مصري. 

ويقدم iPhone 6S Plus أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.

يمكنك اقتناء نسخة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت باللون السيلفر عبر هذا الرابط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض لا يتكرر..اشتري آيفون 7 بـ 2300 جنيه فقط.. تفاصيل

الحق العرض.. اشتر iphone 7 plus نسخة 128 جيجابايت بـ 4300 جنيه فقط

اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار

اشترى آيفون 6S بـ 1900 جنيه فقط..تفاصيل

اشتري آيفون 6S Plus نسخة 64 جيجابايت بـ 3300 جنيه.. السر هنا

اقتني آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 4800 جنيه فقط.. تفاصيل العرض

ترشيحاتنا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

استشاري: الكمامة القماش الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات

الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل سلبيًأ أمام خيتافي في الشوط الأول.. وإصابة فاران

حافية القدمين.. نور تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

كفاح قطة.. فقدت بصرها بسبب صاحبها فتحولت لنجمة على السوشيال ميديا.. صور

أستاذ فيروسات: ننتظر إنتاج أكثر من لقاح علاجي عالميا خلال شهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد