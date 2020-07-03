أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات الاميك ارتفاع مبيعات السيارات الـSUV في مصر خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 بحوالي 10% حيث تم بيع قرابة 10.795 سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات في نفس الفترة م 2019 تصل الي 9879 سيارة حسب تقرير الأميك الصادر عام 2019.
و كالعادة هيوند\اي توسان تتصدر مبيعات السيارات الـSUV في مصر و تأتي هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي ويولد قوة حصانية تصل إلى 132 حصانا مع عزم دوران 161 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 170 كم/ساعة متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك السيارة للوقود هو 7.4 لتر لكل 100 كم.
اكثر سيارات السيارات الـSUV مبيعا في مصر:
1- هيونداي توسان 2251 سيارة
hyundai tucson
2- كيا سبورتاج 1790 سيارة
kia sportage
3-ام جي zs بأجمالي 1338 سيارة
mg zs
4- شيري تيجو 1202 سيارة
cherry tiggo
5- رينو داستر 951 سيارة
renault duster
6- نيسان قشقاي 902 سيارة
nissan qashqai
7- بيجو 3008 بعدد 846 سيارة
peugeot 3008
8- سيتروين C5 بعدد 739 سيارة
citroen c5
9- ام جي RX5 بعدد 612 سيارة
mg rx5
10- أوبل جراند لاند 401 سيارة.
opel grandland