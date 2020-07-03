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سيارات

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:02 ص
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات الاميك ارتفاع مبيعات السيارات الـSUV في مصر خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 بحوالي 10% حيث تم بيع قرابة 10.795 سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات في نفس الفترة م 2019 تصل الي 9879 سيارة حسب تقرير الأميك الصادر عام 2019.

و كالعادة هيوند\اي توسان تتصدر مبيعات السيارات الـSUV في مصر و تأتي هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي ويولد قوة حصانية تصل إلى 132 حصانا مع عزم دوران 161 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 170 كم/ساعة متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك السيارة للوقود هو 7.4 لتر لكل 100 كم.

اكثر سيارات السيارات الـSUV مبيعا في مصر:

1- هيونداي توسان 2251 سيارة
hyundai tucson

2- كيا سبورتاج 1790 سيارة
kia sportage

3-ام جي zs بأجمالي 1338 سيارة
mg zs

4- شيري تيجو 1202 سيارة
cherry tiggo

5- رينو داستر 951 سيارة
renault duster

6- نيسان قشقاي 902 سيارة
nissan qashqai

7- بيجو 3008 بعدد 846 سيارة
peugeot 3008

8- سيتروين C5 بعدد 739 سيارة
citroen c5

9- ام جي RX5 بعدد 612 سيارة
mg rx5

10- أوبل جراند لاند 401 سيارة.
opel grandland

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور
أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور
أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور
أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور
أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور
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