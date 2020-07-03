أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

و كالعادة هيوند\اي توسان تتصدر مبيعات السيارات الـSUV في مصر و تأتي هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي ويولد قوة حصانية تصل إلى 132 حصانا مع عزم دوران 161 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 170 كم/ساعة متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك السيارة للوقود هو 7.4 لتر لكل 100 كم.





اكثر سيارات السيارات الـSUV مبيعا في مصر:







هيونداي توسان

hyundai tucson







كيا سبورتاج

kia sportage







ام جي zs

mg zs







شيري تيجو

cherry tiggo







رينو داستر

renault duster







نيسان قشقاي

nissan qashqai







بيجو 3008

peugeot 3008







سيتروين C5

citroen c5







ام جي RX5

mg rx5







10- أوبل جراند لاند 401 سيارة.

opel grandland







أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات الاميك ارتفاع مبيعات السيارات الـSUV في مصر خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 بحوالي 10% حيث تم بيع قرابة 10.795 سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات في نفس الفترة م 2019 تصل الي 9879 سيارة حسب تقرير الأميك الصادر عام 2019.1-2251 سيارة2-1790 سيارة3-بأجمالي 1338 سيارة4-1202 سيارة5-951 سيارة6-902 سيارة7-بعدد 846 سيارة8-بعدد 739 سيارة9-بعدد 612 سيارة