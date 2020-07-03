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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-7-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:01 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري تقرير فيدو عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 3-7-2020،حيث أفاد بأنه يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:
الصغرى العظمى
 
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 38

مطروح الصغرى 21 والعظمى 28

 شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 37
  
دمنهور الصغرى 23 والعظمى 31
 
الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
 
بلطيم الصغرى 23 والعظمى 31
  
السلوم الصغرى 20 والعظمى 32
 
سيوة الصغرى 22 والعظمى 39
 
بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32
 
دمياط الصغرى 24 والعظمى 32
 
الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 37

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 39

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