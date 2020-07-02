الأرصاد: طقس حار الجمعة.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتظهر شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وفي شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.









أما ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.









أما على أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وأما عن الوصف الفني لخرائط الطقس: ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.









وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.









وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:













العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 38 23

طنطا 37 23

شبين الكوم 37 24

دمنهور 31 23

بلطيم 31 23

مطروح 28 21

السلوم 32 20

سيوة 39 22

بورسعيد 32 24

دمياط 32 24

الزقازيق 37 22

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 39 18

السويس 38 20

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 39 24

نخل 39 17

نويبع 40 26

طابا 37 23

كاترين 34 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 28

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 24

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 41 28

ادفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 27

حلايب 35 29