الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتوجه نصيحة لطلاب الثانوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالفعل يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وخلال الـ٧٢ ساعة القادمة.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم تقريبا، اى حتى يوم الأحد.





وتابع أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون ما بين 38 و 39 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحرى، حيث أن ذلك الارتفاع يصاحبه استمرار في نسب الرطوبة على اغلب مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهره.





وأشار إلى أن تلك الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، محذرًا الطلاب بتجنب التواجد في الأماكن المغلقة أو أماكن سيئة التهوية، حيث ستعمل على إزعاج طلاب الثانوية العامة أثناء المذاكرة.





وحذر كبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة طويلة، متابعا أن الأجواء صيفية طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولا يوجد أى ظواهر جوية عنيفة خلال تلك الأيام.