بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة يفرض 20 إجراء استثنائيا على الأندية فى المباريات

أعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد توقف إجباري بسبب أزمة فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.





وتستلزم عودة المسابقة المحلية فرض إجراءات استثنائية على فرق الدورى المحلى فى ظل أزمة فيروس كورونا من أجل ضمان الحفاظ على سلامة اللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية.

ويستعرض موقع صدى البلد، ٢٠ إجراء سيتم إلزام الأندية قبل عودة الدورى المحلى خلال الفترة المقبلة.





مباراة كل ٤ أيام بعدما تم رفض مقترح اتحاد الكرة بإقامتها كل ٣ أيام.





الانتهاء من خوض المباريات المؤجلة ويأتى فى مقدمتها لقاء الأهلي وإنبي والزمالك والمصرى.





إجراء مسحة فيروس كورونا قبل وبعد كل مباراة للاعبي الفريقين وطاقم الحكام ومن يثبت إيجابية العينة يتم عزله وتلقى بروتوكول العلاج.





٥ تغييرات في المباراة بعد عودة الدورى.





خوض المباريات على نفس ملاعب الدور الأول فى المسابقة المحلية وإلغاء نظام الملاعب المحايدة.





وضع حلول أزمة فريق أسوان من حيث بعد المسافة.





إلغاء فكرة العزل الفندقي وعدم دخول الفرق فى نظام الدورة المجمعة والسماح بالنظام المفتوح للاعبين.





منع الاعتراض على تعيين طاقم تحكيمي بعينه بعد إعتماد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات ١٢٠ حكما لإدارة مباريات الدورى المحلي.

فى حالة إصابة ٥ لاعبين بفيروس كورونا فى صفوف فريق واحد يتم إخطار اللجنة الطبية التى تقوم بالتنسيق مع لجنة المسابقات والجهاز الفني للفريق من أجل التشاور بشأن تأجيل المباراة الى موعد لاحق من عدمه.





استمرار تفعيل تقنية الفيديو فى المباريات على أن يتواجد حكم ومساعد داخل عربة ال var.





منع المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة.





الإبقاء على عمل دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة فى حالة وفاة أى رياضي.





الإبقاء على نشيد السلام الوطني قبل انطلاق اى مباراة فى الدورى المحلي.





تخفيض تواجد إعداد الجهاز الفنى فى المنطقة المخصصة لهم.





منع اى تواجد جماهيري فى المدرجات نهائيا.





تخفيض عدد مجالس إدارات الناديين فى المقصورة الرئيسية لحضور المباريات.





الإبقاء على قوائم الأندية حيث انها فى الوقت الحالى 30 لاعبا.





فتح فترة قيد استثنائية أمام فرق الدورى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





وضع مراقب طبي فى كل مباراة يكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب بجانب مراقب الحكام وآخر للمسابقات.



