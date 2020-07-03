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أخبار البلد

التنمية المحلية تتسلم 5 آلاف كمامة من مؤسسة بنحبك يا مصر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:54 ص
كمامات مجانا من مؤسسة
كمامات مجانا من مؤسسة بنحبك يا مصر
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ايمان البكش
تلقت وزارة التنمية المحلية، تبرعا بحوالى 5 آلاف كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، من مؤسسة " بنحبك يا مصر للتنمية " لتوزيعها على العاملين بالوزارة وعدد من المحافظات ، حيث قام اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام باستقبال المهندسة زينب بشير رئيس المؤسسة بمقر الوزارة لتسلم الكمامات  .
 
يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين . 

من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسئولة بالدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين.

ووجه شعراوى الشكر للقائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية مع بعض الوزارات والمحافظات خلال الفترة الماضية  ، مثمنًا دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة وبين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدنى مثل مؤسسة بنحبك يامصر حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

من جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكابحة جائحة كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت زينب بشير أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم. وقدمت مؤخرا آلاف من كمامات فيس شيلد لصندوق تحيا مصر ودعمت مشروع وشارع  306الذى ترعاه مؤسسة صندوق تحيا مصر لدعم شباب الخريجين.
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