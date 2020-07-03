بعد تفشي كورونا.. نصائح لشراء الملابس بطريقة آمنة

حالة من الخوف والقلق تسيطر على جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا الذى أصاب الملايين وأدى إلى وفاة ألاف الأشخاص فى مختلف دول العالم.





ومع تفشي فيروس كورونا أصبح شراء الملابس و التسوق فى المولات من الأشياء التى يخشى البعض القيام بها، وبالأخص قياس و تجربة قطع الملابس فى غرفة القياس داخل المحل و قبل شرائها.





وينصح الأطباء بعدم إستعمال غرفة قياس الملابس، لذلك أصبحت مشكلة قياس الملابس من المشاكل التى تواجه العديد عند شراء الملابس الجديدة، فيمكنك شراء قطع الملابس المناسبة من خلال معرفة مقاساتك بدقة و التأكد من أن هذه القطع تتناسب معك من ناحية اللون و المقاس و الموديل أيضا.





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وفى هذا السياق كشف الدكتور هانى الناظر، استشارى الجلدية، عن أبرز النصائح التى لابد من اتباعها أثناء شراء الملابس الجديدة، وكان أهمهما ..





-ارتداء الكمامات داخل المحل

-الحرص على التباعد الاجتماعى و عدم التزاحم

-محاولة شراء الملابس المغلفة التى لم يتم فتحها من قبل.

-عدم تجربة الملابس داخل المحلات

-تعقيم الملابس بالغسيل أو الكى قبل أرتدائها







