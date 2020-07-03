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أخبار العالم

تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب الطفل السوري بلبنان ومفاجآت تكشفها التحقيقات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:52 ص
إغتصاب طفل بلبنان
إغتصاب طفل بلبنان
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محمود نوفل
كشفت تحقيقات قوي الأمن اللبنانية عن مفاجآت في قضية الطفل السوري الذي تعرض للاغتصاب علي يد عدد من الأشخاص ولعل أبرز مفاجأة تلك  التي ذكرتها التحقيقات أن من اغتصبوا الطفل هم 8 أشخاص، وليس 3 فقط.

كما ذكرت قوي الأمن الداخلي اللبناني عبر موقعه الرسمي علي الشبكة العنكبوتية أن الطفل السوري تعرض لعملية الاغتصاب منذ مايقرب من عامين أي  حين كان عمره 11 عاما.

وأوضحت قوي الأمن اللبنانية عبر موقعها الرسمي أن نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007. 

كما أشارت التحقيقات إلى أن الطفل السوري سرد تفاصيل الواقعة وبحضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة اللبناني حيث  أفاد أنه ومنذ حوالي السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية، من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002)، على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للآداب معه.

وفي سياق متصل تمكنت إحدي دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم حيث تم إيداعه بمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حيث تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين، بناء على إشارة القضاء المختص

جدير بالذكر أن ان رواد التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لحادث اغتصاب تعرض له طفل سوري يُدعي " محمد .ح علي يد مجموعة من الشباب الأمر الذي أثار غضب الشارع اللبناني.
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