نجوم الفن يتعاطفون مع الطفل السوري المغتصب: جريمة لا يجب السكوت عنها ونريد القصاص العادل

مازالت أصداء جريمة الاعتداء على الطفل السورى الذي تم اغتصابه على يد ٣ شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربي في لبنان مستمرة، وتفاعل معها عدد كبير من النجوم لليوم الثانى على التوالى.





ونرصد في السطور التالية، أبرز النجوم الذين أبدوا استياءهم من الجريمة غير الآدمية.





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كندة علوش

قالت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على تويتر : إن جريمة الاعتداء على الطفل السورى فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود، ولا يجب السكوت عنها، مقدمة التحية لكل حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى.





ديانا حداد

بينما قالت ديانا حداد، عبر حسابها على "تويتر"، "نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان باعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السورى والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره .. اين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الانسان بناشد كل الفنانين اخوانى بضم صوتهم الى صوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب.. حسبى الله ونعم الوكيل.





فرح يوسف

وكتبت فرح، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏ما بعرف لامتى بدنا نضل سامحين لكل هذه البشاعة اللي موجودة بمجتمعاتنا إنه تستمر!".

وتابعت : "لامتى رح نضل نعاني من انعدام الأخلاق والإنسانية وانعدام القوانين!".

وأضافت : "القاذورات البشرية اللي اغتصبوا هذا الطفل السوري اللبناني، لازم يتعاقبوا أشد العقوبات ليكونوا عبرة أبدية لكل متحرش ومغتصب، ‎العدالة للطفل السوري".



وفاء كيلانى

وكتبت الكيلاني، عبر حسابها على إنستجرام ، قائلة : "السكوت عن هذه الجريمة عار، والقصاص من الوحوش البشرية حق.. العدالة للطفل السوري".

