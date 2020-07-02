AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوم الفن يتعاطفون مع الطفل السوري المغتصب: جريمة لا يجب السكوت عنها ونريد القصاص العادل

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:11 ص
كندة علوش
كندة علوش
Advertisements
أحمد إبراهيم
مازالت أصداء جريمة الاعتداء على الطفل السورى الذي تم اغتصابه على يد ٣ شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربي في لبنان مستمرة، وتفاعل معها عدد كبير من النجوم لليوم الثانى على التوالى. 

ونرصد في السطور التالية، أبرز النجوم الذين أبدوا استياءهم من الجريمة غير الآدمية. 

اقرأ أيضا 
 
كندة علوش 
قالت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على تويتر : إن جريمة الاعتداء على الطفل السورى فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود، ولا يجب السكوت عنها، مقدمة التحية لكل حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى. 

ديانا حداد 
بينما قالت ديانا حداد، عبر حسابها على "تويتر"، "نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان باعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السورى والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره .. اين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الانسان بناشد كل الفنانين اخوانى بضم صوتهم الى صوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب.. حسبى الله ونعم الوكيل.   

فرح يوسف 
وكتبت فرح، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏ما بعرف لامتى بدنا نضل سامحين لكل هذه البشاعة اللي موجودة بمجتمعاتنا إنه تستمر!".

وتابعت : "لامتى رح نضل نعاني من انعدام الأخلاق والإنسانية وانعدام القوانين!".

وأضافت : "القاذورات البشرية اللي اغتصبوا هذا الطفل السوري اللبناني، لازم يتعاقبوا أشد العقوبات ليكونوا عبرة أبدية لكل متحرش ومغتصب، ‎العدالة للطفل السوري".

وفاء كيلانى
وكتبت الكيلاني، عبر حسابها على إنستجرام ، قائلة : "السكوت عن هذه الجريمة عار، والقصاص من الوحوش البشرية حق.. العدالة للطفل السوري".

وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندة علوش تشيد بمسلسل بـ 100 وش

كندا علوش: يارب احمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب

عملتوا شرخ كبير وزرعتوا الفتنة.. إليسا تهاجم سياسياً لبنانياً

جريمة اعتداء وتحرش بطفل سوري تهز لبنان.. تفاصيل

عذبوا واغتصبوا طفلاً سورياً.. ديانا حداد تطالب حكومة لبنان بإعدام 3 شباب أحدهم ابن قيادي في حزب الله

ضحية الفقر والانفصال.. قصة اغتصاب وتعذيب طفل سوري تهز أرجاء لبنان

ترشيحاتنا

سهل ولذيذ.. طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت

بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها أبدًا.. 3 نصائح ذهبية من على جمعة

لأول مرة.. رصد قلب كوكب غازي منفصل عنه

ألقاها بماء نار.. رفضت الارتباط به فانتقم منها اشد انتقام

مسلح يفتح النار على مدير القوات الخاصة للجيش الكويتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد