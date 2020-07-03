بالأرقام.. 10 مشاهير يحققون ثروة ضخمة من صورهم على إنستجرام

احتل الفنان والمصارع السابق دواين جونسون الشهير بـ ذا روك - الصخرة، المركز الأول في قائمة أغنياء إنستجرام الاكثر متابعة وتأثيرا بمواقع التواصل الإجتماعي، وحصل على لقب أفضل نجم بموقع إنستجرام للصور.





ووفقا لموقع ستاندرد، أصدرت شركة التسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعي Hopper HQ، قائمة بالأكثر دخلا من المشاهير من موقع إنستجرام للصور:





1. دواين جونسون الشهير بالصخرة- The Rock ، لديه 187 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل على مبلغ أكبر من مليون دولار لكل منشور.





2. كيلي جينر، لديها 182 مليون متابع، وتحصل على 986 ألف دولار لكل منشور.





3. لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، لديه 227 مليون متابع، ويحصل على 889 ألف دولار لكل صورة يشاركها.





4. نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، لديها 176 مليون متابع، وتحصل على 858 ألف دولار لكل منشور.





5. نجمة البوب ​​أريانا جراندي، لديها 191 مليون متابع وتحصل على 853 ألف دولار لكل مشاركة.





6. الممثلة والمطربة سيلينا جوميز، لديها 180 مليون متابع وتحصل على 848ألف دولار لكل مشاركة.





7. نجمة البوب ​​بيونسي نولز، لديها 149 مليون متابع وتحصل على 770 ألف دولار لكل صورة تشاركها.





8. نجم البوب جاستن بيبر، لديه 139 مليون متابع، ويحصل على 747 ألف دولار لكل مشاركة.





9. نجمة البوب تايلور سويفت، لديها 135 مليون متابع، وتحصل على 722 ألف دولار لكل صورة.



