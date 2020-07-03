لتطبيق إجراءات الحماية.. عميد خدمة اجتماعية بنها: ممنوع دخول الامتحانات بدون كمامات

قالت الدكتورة نورهان منير فهمي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه ببنها انه تم رفع درجة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

واضافت "نورهان"، انه تم توفير أجهزة رش وتعقيم للمدرجات وقاعات الإمتحانات قبل وبعد دخول الطلاب ، فضلا عن توفير3 بوابات تعقيم ذاتى للطلاب والطالبات والعاملين بالمعهد وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات، وكذلك توفير عدد كبير من الكمامات للطلاب وكميات من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم ووضع ملصقات إرشادية للتوعية للطلاب فى عدد من الأماكن داخل وخارج المعهد وتطهير وتعقيم كافة أجهزة الحاسب واللجان والممرات والمقرات تعقيما جيدا بشكل يومى والتخلص الأمن من النفايات وكافة الأوراق يوميا ونظافة دورات المياة وتعقيمها وتوفير قاعات واسعة ومعقمة لأعمال التصحيح وتم وضع علامات أرضية لتطبيق التباعد بين الطلاب حرصا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للطلاب .





وأكدت عميدة المعهد انه لن يتم السماح لأى طالب أو ملاحظ بدخول الإمتحان بدون الكمامات والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الإمتحان بساعة ونصف على الأقل لعمل مسح طبي لهم بإستخدام الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارتهم والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة بالتنسيق مع الأجهزة الصحية بالمحافظة .





من جانبها قالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع انه تنفيذا لتوجيهات عميدة المعهد تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب حيث تم تشكيل لجنة برئاسة العميدة لمتابعة التنفيذ والتطبيق الدقيق لإجراءات الإمتحانات .





وتابعت انه سيتم تنظيم دخول الطلاب وتخصيص بوابتين منفصلتين للطلاب والطالبات من خلال فريق عمل مدرب ومراعاة التباعد بين الطلاب والإلتزام بالعلامات الأرضية الإرشادية والتعقيم مضيفة ان هناك تعليمات واضحة من عميدة المعهد بتعقيم كافة اللجان والكنترولات والأجهزة المستخدمة تعقيما جيدا قبل الإمتحانات وبعدها يوميا وتعقيم وتطهير أيدى الطلاب بالكحول قبيل دخول لجنة الإمتحان.





كما تم تخصيص حجرات للعزل وتوفير أطقم طبية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتوفير المناخ والأجواءالملائمة للطلاب لأداء الأمتحانات وتوفير التهوية والإضاءة اللازمة للطلاب وتنظيم خروج الطلاب بطريقة سليمة وصحية بفواصل زمنية لمنع التزاحم.