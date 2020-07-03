AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتطبيق إجراءات الحماية.. عميد خدمة اجتماعية بنها: ممنوع دخول الامتحانات بدون كمامات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:30 م
طلاب
طلاب
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قالت الدكتورة نورهان منير فهمي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه ببنها انه تم رفع درجة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واضافت "نورهان"، انه تم توفير أجهزة رش وتعقيم للمدرجات وقاعات الإمتحانات قبل وبعد دخول الطلاب ، فضلا عن  توفير3 بوابات تعقيم ذاتى  للطلاب والطالبات والعاملين بالمعهد وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات، وكذلك توفير عدد كبير من الكمامات للطلاب وكميات من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم ووضع ملصقات إرشادية للتوعية للطلاب فى عدد من الأماكن داخل وخارج المعهد وتطهير وتعقيم كافة أجهزة الحاسب واللجان والممرات والمقرات تعقيما جيدا بشكل يومى والتخلص الأمن من النفايات وكافة الأوراق يوميا ونظافة دورات المياة وتعقيمها وتوفير قاعات واسعة ومعقمة لأعمال التصحيح وتم وضع علامات أرضية لتطبيق التباعد بين الطلاب حرصا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للطلاب .

وأكدت عميدة المعهد انه لن يتم السماح لأى طالب أو ملاحظ بدخول الإمتحان بدون الكمامات والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الإمتحان بساعة ونصف على الأقل لعمل مسح طبي لهم بإستخدام الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارتهم  والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة بالتنسيق مع الأجهزة الصحية بالمحافظة .

من جانبها قالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع انه تنفيذا لتوجيهات عميدة المعهد تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية  وتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب حيث تم تشكيل لجنة برئاسة العميدة لمتابعة التنفيذ والتطبيق الدقيق لإجراءات الإمتحانات .

وتابعت انه سيتم تنظيم دخول الطلاب وتخصيص بوابتين منفصلتين للطلاب والطالبات من خلال فريق عمل مدرب ومراعاة  التباعد بين الطلاب والإلتزام بالعلامات الأرضية الإرشادية والتعقيم مضيفة ان هناك تعليمات واضحة من عميدة المعهد بتعقيم كافة اللجان والكنترولات والأجهزة المستخدمة تعقيما جيدا قبل الإمتحانات وبعدها  يوميا وتعقيم وتطهير أيدى الطلاب بالكحول قبيل دخول لجنة الإمتحان.

كما تم تخصيص حجرات للعزل وتوفير أطقم طبية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة  وتوفير المناخ والأجواءالملائمة للطلاب لأداء الأمتحانات وتوفير التهوية والإضاءة اللازمة للطلاب وتنظيم خروج الطلاب بطريقة سليمة وصحية بفواصل زمنية لمنع التزاحم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة في ظل تداعيات كورونا

غرف عمليات وتطهير كامل.. كيف استعدت القاهرة لامتحانات الثانوية العامة

ساعات ويبدأ ماراثون الثانوية العامة بمشاركة 8 آلاف ملاحظ ومراقب فى 120 لجنة عامة بالبحيرة.. وتجهيز 240 بوابة باللجان لتعقيم وتطهير الطلاب والمعلمين

بوابات تعقيم وأجهزة تطهير وكواشف حرارية استعدادا للامتحانات بجامعة بنها

عميد علوم القاهرة: إعلان جداول امتحانات المستوى الرابع التحريرية اليوم.. وتعقيم المدرجات والمعامل

فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور

ترشيحاتنا

منصب تاريخي.. ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة جامعة سعودية

كل سنة وأنا طيب.. شيكو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين ومتابعوه: كل سنة وأنت معانا

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

AdvertisementS

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

النقد الدولي يعلق المفاوضات مع لبنان لهذا السبب

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

«عاش هنا» يوثق رحلة أمين الهنيدى مع الفن.. وكواليس طرده لـ "الزعيم" من المسرح.. وسر تنبؤ عراف بإصابته بمرض تسبب فى وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور