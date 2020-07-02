الثانوية العامة في شبين القناطر.. طالبة تمزق ورقة إجابة ونقل أخرى للمستشفى

شهدت امتحانات الثانوية العامه فى القليوبية قيام طالبة بشعبة علمي علوم بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بامتحان الاحياء في احد لجان إدارة شبين القناطر.









وفوجئ المراقبين بقيام الطالبة بتمزيق الورقة مؤكدة أن الامتحان صعب حيث جرى التحفظ على الورقة والطالبة وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الطالبة للتحقيق حيث تبين أنها تدعى رحمة ع".





وجرى نقل طالب بإحدى لجان الإدارة للمستشفى عقب إصابته بحالة إعياء وإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ليرتفع عدد الطلاب الذين أصيبوا بحالات مرضية خلال إمتحان اليوم الي 6 طلاب في لجان بنها وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر.





وتابع طه عجلان، وكيل وزارة التعليم، الحالات المرضية والتحقيق في واقعة تمزيق الورقة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مؤكدا علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.





وأدى اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).





والتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحًا.